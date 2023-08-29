«Ночью поехали на кладбище»: что искали участники «Битвы экстрасенсов» в деревне под Челябинском

Ведьма Надежда Шевченко первая приехала во Фроловку. Фото: Александра Гурьянова

Весной этого года в семью Подколзиных пришла беда. Обычный выходной день был омрачен страшным пожаром, который забрал все, что недавно купили: дом, баню и все дворовые постройки. Под завалами потом нашли чудом уцелевшие свилетельство о венчании и несколько фотографий.

Говорят, что вспыхнуло рядом со счетчиком в прихожей. Но семья не верит, что пожар возник случайно. Чтобы разобраться в этом, они обратились за помощью к участникам шоу «Битва экстрасенсов». Финалисты и победители прошлых сезонов приехали в деревню Фроловка под Челябинском для съемок в программе «Экстрасенсы ведут расследование».

Влад Череватый изучил территорию рядом с домом и пообщался с семьей. Фото: Александра Гурьянова

В небольшую деревню Челябинской области приехали одни из лучших участников «Битвы экстрасенсов»: финалист 17 сезона Надежда Шевченко, победитель 23 сезона Владислав Череватый и победитель 14 сезона Александр Шепс.

Посмотреть на них собрались не только местные, но и гости: за съемочной группой по деревне ездила целая колонна машин, прибегали дети, а кто-то даже отправился ночью на кладбище!

– Мы были с 15:00, когда Надежда Шевченко приехала, и до 21:30. Александра Шепса уже не дождались. Замерзли ужасно – на кладбище было 8 градусов! – вспоминает Александра Гурьянова. Она приехала из Челябинска, чтобы посмотреть на экстрасенсов.

Только вот пообщаться с медиумом, деревенским колдуном и ведьмой не получилось. Съемочная группа проворно отгоняла тех, кто хотел задать какой-нибудь вопрос или хотя бы сделать фото на память. Снимать видео тоже запретили.

Но иногда все же удавалось услышать заветные слова. Одна из фанаток хотела просто выразить восхищение, а услышала совет, а может даже и напутствие.

– Влад, ты самый лучший! – выкрикнула одна из тех, кому удалось подобраться поближе к колдуну.

– Кто это сказал? – серьезно спросил Череватый.

– Я.

– Детей вам.

К слову, именно Влад Череватый и занимался «расследованием» пожара в доме Подколзиных. Но что именно он делал, никто не услышал и толком не разглядел.

– Он походил, посмотрел и сказал что-то семье. Мы не слышали, близко не подпускали, – рассказывает один из очевидцев. – Влад Череватый очень тянулся к людям, но организаторы его уводили, ему кто-то с толпы крикнул несколько раз: он просто разворачивался на них смотрит и ему информация идет, он говорит напрямую. На кладбище они снимали с героями, а потом он остался один там, без камер, видимо работать.

От некоторых моментов и правда мурашки по коже пробегали. Ведь все было как в телевизоре, но наяву!

– Это было невероятно. Я до сих пор под впечатлением и очень счастлива, – признается Александра.

Но с ней согласны далеко не все. Одна из женщин поделилась с нами своим мнением:

– Эти господа – просто шоу. Наблюдала за их действиями и стало понятно, как они себя ведут. Там полная сказка, посмеялись от души.

А ближе к ночи приехали на кладбище. Фото: Александра Гурьянова

Многие приехавшие туда люди поняли, что это шоу. А в деревне и вовсе поговаривают, якобы какие-то продюсеры программы приезжали месяц назад и выпивали с местными. Наверное, так информацию и узнают.

Что интересно, ведьма Надежда Шевченко работала не с семьей Подколзиных. Ее сразу привезли к дому местной целительницы бабы Шуры. Говорят, она помогала соседям, лечила. В общем, никаких темных сил.

– В ее доме уже другие хозяева и у них живность умирает. В деревне говорят, что могут пойти слухи, что из-за бывшей хозяйки, той бабушки. Правнуки боятся, что ее «притянут» к истории с пожаром. Она умерла еще в 2011 году. Местные говорят, к ней много людей приезжали с других городов, даже известные политики.

Остались ли Подколзины довольны, к сожалению, до выхода передачи узнать нельзя – сейчас они не могут общаться с журналистами. Посмотреть выпуск можно будет 9 сентября на телеканале ТНТ. Жители деревни говорят, что семья неспроста обратилась к экстрасенсам, ведь их сын тоже обладает неким даром.

– У сына Подколзиных Кирилла есть обычный родовой дар. Он гадает на картах и просто хорошо «видит», – рассказала КП-Челябинск жительница деревни Фроловка Екатерина. – Я сама к нему обращалась и друзей к нему отправляла. Все сбывается, что он говорил! За несколько дней до пожара Кирилл предчувствовал беду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дедушка пытался меня изнасиловать»: копейчанина обвиняют в том, что он на глазах у сына приставал к своей внучке

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru