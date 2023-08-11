«Дедушка пытался меня изнасиловать»: копейчанина обвиняют в том, что он на глазах у сына приставал к своей внучке

На передачу смогла приехать только сестра пострадавшей девочки. Фото: кадр программы.

От бабушки и деда в приют по одному сбегали дети. И почему-то это никого не волновало, пока 14-летняя внучка не призналась: «Дедушка пытался меня изнасиловать». Все это видел ее младший брат. Мальчишка, кстати, оказался сыном того самого деда, ведь раньше мужчина неоднократно напаивал свою невестку и спал с ней. От этой запутанной истории из Копейска кровь в жилах стынет. Кто в этом всем виноват и что делать дальше, выясняли в программе «Мужское/Женское» на Первом канале.

«Напоил хорошенько и воспользовался этим»

В начале двухтысячных 16-летняя Лена влюбилась в мальчишку Ваню, что был всего на год старше ее. Через месяц парень привел ее домой, познакомил с родителями и заявил, что они хотят жить вместе. Девочка была сиротой, Владимир (отец Ивана) переоформил опекунство на себя. Так Лена и попала в эту жуткую семью.

Через год у них родилась первая дочка – Настя. Но ребенок молодую семью не укрепил. В доме постоянно были скандалы, Иван ушел из дома. Года через полтора вернулся, у них родилась дочь, а потом парень пропал насовсем. Но все это время рядом был его отец, от него Лена тоже успела забеременеть.

– Он (Владимир Попов – Прим. ред.) стал со мной спать с моих 17 лет. Тогда его сын ушел в армию, Настя родилась. Мы как-то поехали на квартиру, он меня напоил хорошенько и воспользовался этим. Потом это случалось периодически. Пока я была несовершеннолетняя, он пользовался мною. Он мне как-то говорил: «Я рад, что я в таком возрасте, а ты мне сына родила», – с дрожью признается Елена Аксенова.

Прожив так несколько дней, она не вытерпела и сбежала в другой город. Нашла нового мужчину, родила еще трех детей. И не было бы никаких вопросов, не оставь она при этом первых троих детей жить с тем, кто ее насиловал ни один год. Почему не забрала их с собой, даже сейчас внятно сказать не может:

– Я его боялась, он на меня руку поднимал.

Анастасия и Елена. Фото: кадр программы.

«Таня пожаловалась, что он ее изнасиловал»

Первой в приют сбежала старшая внучка – Настя, которой сейчас уже 18 лет. Там ее даже пару раз навестил отец. А потом все же забрала к себе жить мама. А вот Таня и Олег (имена изменены, так как речь идет о несовершеннолетних – Прим. ред.) остались жить с бабушкой и дедушкой. Старшая внучка звонила пенсионерам и брату с сестрой. Дед даже звал ее вернуться.

А год назад в приют попросилась и Таня, которой тогда было 14 лет.

– Почему дети сейчас в приюте? – спрашивает Юлия Барановская у Насти.

– Дедушка вел себя, – не может договорить дрожащим голосом девушка.

– Где дедушка сейчас?

– Он сидит, в СИЗО сейчас.

– То есть его в чем-то обвиняют? А в чем?

– Он сильно агрессивный.

- Давайте так, дело то завели на вашего деда не потому, что он сильно агрессивный, а потому что Таня пожаловалась, что он ее изнасиловал. Верно? – теряет терпение Александр Гордон.

– Были попытки, – тяжело признает Настя.

Настя не может без слез рассказывать о том, что произошло. Фото: кадр программы.

Именно во время расследования и подтвердилось, что Олег – сын Владимира, которого он считал дедом. И самое страшное, что мужчина пытался изнасиловать старшую внучку прямо на его глазах.

– Его отец на глазах у него насиловал его сестру. Благодаря кому? – возмущенно показывает на мать детей Юлия Барановская.

– Я на тот момент думала, что на детей он не поднимет и не начнет. Когда узнала, испытала шок. Опека вызвала в Челябинск, я приехала и лежала в больнице с инсультом, – давит на жалость Елена.

Но у дочери есть другая версия. Ведь когда Олег все рассказал Насте, первым делом она позвонила маме. А та лишь спросила, где в этот момент была бабушка.

Брат с сестрой сейчас находятся в приюте. Фото: из соцсетей

Супруга Владимира – женщина, скажем так, интересная. Заверяет журналистов, что ее муж – порядочный человек. Мол, все делали только для детей. Так почему же этот чудесный человек полез на собственную внучку? Версия бабушки убивает: внучка оговорила деда, чтобы получить от него миллион, мол, модно это сейчас у молодежи…

– Такое придумать – это же страшно! От Тани всего на свете можно ожидать. У Олега пора полового созревания. Я думаю, Настя не сможет их воспитывать. Для того, чтобы воспитывать, нужны деньги, а она даже не закончила свое училище, – заверяет «любящая» бабушка.

Сам же дед даже письмо из СИЗО старшей внучке написал. Только вот не каялся и душу не изливал.

– Дедушка мне отправлял письмо из СИЗО. Насчет мамы плохо говорил, писал, что имущество нам не оставит, что все на какую-то сироту перепишет, – вспоминает Настя.

Пострадавшей внучке сейчас 15 лет, в этом году она выпустилась из школы. Фото: из соцсетей

Папа не общается, мама пьет

Старшая сестра заверяет, ей сейчас не до наследства деда в виде старенького дома. Мечтает только об одном – забрать Таню и Олега из приюта, где они провели уже год.

– Опека говорит, пока идет следствие, их не могут отдать. Она (Таня) – потерпевшая, а Олег – свидетель, – рассказывает Елена.

Детей хочет забрать к себе Настя. Они с дочерью сейчас живут в двухкомнатной квартире, в которой прописаны Настя и ее сестра Таня. Девушка уверена, места им там хватит. Все лучше, чем жить с кем-нибудь из родителей.

– Папа в моей жизни появлялся только два раза, когда я была в приюте. За все 18 лет он со мной не общался, не интересовался. А мама выпивает, у нее с этим сильные проблемы. Она хотела бы их забрать к себе. Но я предполагаю, что она хочет их забрать ради поддержки и помощи – у нее трое детей, с ними сложно. Я ходила в органы опеки, сказала, что хочу детей к себе в гости возить. Возможно, опеку взять. Они сказали, у них есть мама, пускай ими занимается, – делится Настя.

Дочери оставляли маме комментарии в ВКонтакте. Фото: из соцсетей

К слову, троих младших детей у Елены тоже уже забирали из-за ее пьянства. А ведь самому младшему всего годик.

Но и у Насти есть проблема – дед и дядя сдавали квартиру, но не платили за нее. В итоге накопился долг – около 90 тысяч рублей. Оплатить все счета за коммуналку девушке пообещала Юлия Барановская.

КП-Челябинск связалась с Настей и узнала, как у нее дела сейчас:

– Я месяц назад подала на лишение родительских прав матери и отца. Еще собираю документы, мне осталось заполнить в поликлинике заключение о медицинской медкомиссии, что я все прошла и здорова. Когда получу заключение, в тот же день пойду в опеку и отдам весь пакет документов. Очень надеюсь, что это все скоро решится, дети очень устали там находиться.

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