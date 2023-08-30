«Получилось трогательно и торжественно»: священник из Челябинска провел первую литургию в восстановленном храме Волновахи

Храм также посетили активисты общественного движения «Урал – фронту». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свято-Преображенский храм в городе Волноваха, подшефном Челябинской области, распахнул свои двери для верующих. Напомним, в результате обстрела ВСУ случился страшный пожар – уцелели лишь одна икона и крест. Южный Урал помог восстановить храм. Первая литургия прошла в день престольного праздника – Преображения Господня. Ее провел секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма Челябинска, протоиерей Игорь Шестаков.

На днях он вместе с активистами общественного движения «Урал – фронту» — Иваном Заикой, Олегом Мигалем и Сергеем Коляскиным — вернулись из ДНР. В пресс-центре «Комсомольской правды-Челябинск» они рассказали, как прошла поездка.

Отец Игорь Шестаков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Какие задачи стояли перед вами в этой командировке?

Отец Игорь:

— На самом деле, поездка оказалась даже более значительной, чем мы планировали. Многое связано с помощью подразделениям вооруженных сил, министерству обороны. Сегодня очень важное значение имеет техническая и гуманитарная помощь, которая оказывается нашей волонтерской организацией из Челябинской области.

Ну и вторая цель была — посетить храм города Волновахи, который был восстановлен Челябинской областью. Первоначально задача была только посетить его, но буквально за несколько дней до отъезда, благочинный Волновахинского района, протоиерей Александр Костин, позвонил мне и спросил, нет ли у меня желания послужить в праздник Преображения Господня в храме. Конечно, я согласился.

Так совпало, что мы приехали сразу же после губернатора Челябинской области. Были в Ясиноватой, а на следующий день оказались в Волновахе и уже стали готовиться к совершению Богослужения в новом храме.

Мы все вместе посещали его в мае и, конечно, мне верилось с трудом, что сможем совершить полноценное Богослужение, божественную литургию. К счастью, я ошибался. И для нас это, конечно, было такой кульминацией командировки, потому что до этого мы выполняли задачи, связанные, прежде всего с гуманитарной помощью.

— Храм пришлось восстанавливать с нуля?

— Он был разрушен практически полностью, есть видеосъемка в марте прошлого года, когда храм целенаправленно расстреливали из танков для того, чтобы уничтожить. Он сгорел дотла. Вот то, что там осталось, сохранилось – это алтарная часть, не сгорел также купол и крест.

Так выглядит храм внутри. Фото: правительство Челябинской области

Когда наш губернатор был там сразу после освобождения города, первый вопрос, который был поставлен – вопрос о восстановлении храма. В Волновахе есть другие храмы, но этот единственный оказался в таком состоянии.

Когда только-только начинался процесс реновации, смотреть было, прямо скажем, трудно. Сейчас его не узнать. Это место абсолютно преобразилось: восстановлены дома, и, восстановлен, конечно, храм. Последний штрих — это ограда, ее в последнюю очередь восстанавливают. Храм, конечно, великолепный, очень красивый, очень просторный, уютный.

— После обстрела ВСУ уцелела всего одна икона?

— Чудом уцелела икона «Всех скорбящих Радость». Успели вынести, спасти. Сейчас ее вернули на место. Кстати, меня просили об этом не говорить, но я все равно не могу промолчать — сосуды для храма в Волновахе подарил один очень известный, медийный человек. Настолько большой у него душевный отклик был к тому, что он увидел храм сначала в руинах, а потом восстановленный, поэтому подарил набор евхаристический сосудов.

Храм после обстрелов. Фото: правительство Челябинской области

— Храм открылся в праздник Преображения Господня. Как реагировали православные? Много ли верующих пришли на службу?

— Храм всех не вместил, люди стояли на улице. Принесли огромные корзины, говорят: «Это у нас неурожай в этом году». А я думаю, что же у них бывает, когда у них урожай-то случается! Очень красивая, торжественная служба получилась: пели два хора, клирос храма и воспитанники музыкальной школы города Волновахи, которая тоже восстанавливается заботами Челябинской области. Получилось и трогательно, и торжественно.

— И как в целом живет православное население освобожденных территорий?

— Люди очень хотят церковного единства, они очень переживают о том, что сегодня происходит на Украине. Мы, кроме храма в Волновахе, были еще в гостях в храме Ясиноватой. Все говорят о том, что церковное единство нужно как никогда. Многие вещи воспринимаются, конечно, как трагедия. Но я думаю, что для православных людей, для людей Донецка, совершенно однозначно, нет иного пути, кроме как общего пути с Русской православной церковью, с Московской Патриархией, вместе с нами со всеми.

Иван Заика Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Что вы привезли с собой в рамках гуманитарной миссии?

Иван Заика, руководитель челябинского отделения Союза ветеранов спецназа ГРУ, активист общественного движения «Урал — фронту»:

— Это наша 19-я совместная поездка народного движения «Урал — Фронту», которая включает в себя неравнодушных людей. Не только Челябинска, но и всего Урала: это и Екатеринбург, Курган и Тюмень, и другие города. В ходе этой поездки было доставлено то необходимое имущество, оборудование, которое спасает жизни наших бойцов. Слава Богу, вопросы питания и обмундирования решены практически на 90%. Огромная потребность по-прежнему остается в беспилотных летательных средствах, радиосвязи, специальном оборудовании, которое сохраняет жизни бойцов. Это мы и привезли.

Оказали помощь бригадам специального назначения и ряду других подразделений, в том числе нашим землякам 90-й танковой дивизии. Передано имущество на общую сумму около 8 млн рублей. И повторюсь, это все собрано неравнодушными гражданами, в первую очередь Челябинска, ну, и всего Урала.

Плюс доставлены некоторые специфические вещи, типа ремкомплектов для танков, для двигателей, которые одна из наших фирм Челябинской области делает — это тоже безвозмездно предоставили. Медицинские аптечки, маскировочные сети, которые шьют и вяжут наши девчонки днем и ночью. Это обмундирование, которое шьют тоже наши челябинские девушки. В общем, все передано, бойцы благодарили, и огромное спасибо всем неравнодушным, кто принял в этом участие, потому что упомянуть всех невозможно. Это огромное количество людей, которые доверили нам свои денежные средства, доверили имущество, чтобы мы передали конкретно в руки тем, кто в этом непосредственно нуждается.

Иван Заика и Олег Мигаль (справа) Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы знаем, что вы посещали нашего земляка Юрия Гагарина с позывным «Ангел». Всячески оказываете помощь его подразделению. Какие у него новости? Что можете рассказать?

Олег Мигаль, заместитель руководителя челябинского отделения Союза ветеранов спецназа ГРУ, активист общественного движения «Урал – фронту»:

— Да, мы в этот раз были, в том числе и у Юры, к нему мы ездим, наверное, постоянно. Доставляем все, что надо — это тоже беспилотники, какие-то генераторы, — все, что ему необходимо. И, ну вы, наверное, знаете, он помимо участия в боевых действиях, ведет активную деятельность по помощи гражданскому населению, в том числе детям. Это было и в Мариуполе, и продолжается сейчас. Поэтому мы каждый раз ему привозим, в том числе, вещи и для гражданского населения.

Такие же вещи мы привозим не только ему, на этот раз уже традиционно, мы заезжаем в нашу любимую Ясиноватую, где нас всегда ждут, тоже встречают, и тоже часть имущества передаем.

Сергей Коляскин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В Волновахе открылась фотовыставка. Какие снимки там выставлены?

Сергей Коляскин, фотограф, автор фотовыставки «Урал — Донбассу»:

— Ну, тут помимо того, что идут боевые действия, идет еще борьба за умы людей. И помимо того, что нужно отстраивать здания, нужно отстраивать дороги, также нужно настраивать взаимодействие с людьми. Нужно строить культуру России, культуру людей, проживающих в России. Нужно, на мой взгляд, показать опять же единство страны. Что Донбасс — это та же часть России, и поэтому был такой сделан подарок.

Благодаря содействию Министерства культуры Челябинской области, Челябинской епархии, администрации ДНР открылась такая выставка. Дальше планируется поездка. Выставка передвижная будет — это культурный подарок от нашей области. И это именно мирная выставка. На ней представлен не только Южный Урал, это и средний и северный Урал, Приполярные. Представлена как природа, так и жизнь, люди, города.

В этом году я делал выставку в историческом музее Южного Урала, это была первая выставка из зоны СВО. Я хотел показать именно то, как живут люди там, в том числе, и на Донбассе. А сейчас мы сделали выставку обратную — о том, как живет Урал.

— А кто отбирал снимки?

Игорь Шестаков:

— Мы стали смотреть, искать такие кадры, чтобы показать красоту природы, чтобы показать красоту Урала, России. У Сергея великолепные работы. Из них составили выставку. Те, кто ее уже увидел, они были потрясены.

В администрации Донецкой народной республики, работают люди из разных регионов, в частности вот сам министр здравоохранения Дмитрий Гарцев, он родом с Сахалина. Его трудно удивить, согласитесь. Но даже он был удивленный, говорит: «Слушайте так здорово, я никогда не был...». А многие там ведь люди живут, они никогда не бывали в других регионах.

В прошлом году в Херсоне нас с Сергеем спросили: «А это где, Челябинск?» Понимаете, то есть люди, они просто даже не знают! Они вот посмотрели, увидели. А критерии отбора... наверное, по душе отбирали, вот посмотрим кадры – красота. Конечно, туда включаем.

— Вы пришли не с пустыми руками, что принесли с собой?

Иван Заика:

— Да, это у нас такой патч, сделанный движением «Шьем нашим». Он является еще и иконой. Все они дошли до бойцов, но о том, как это происходило, наверное, отец Игорь расскажет лучше.

Игорь Шестаков:

— Это изображение архистратига Божия Михаила, покровителя небесных сил — производителя небесного воинства. Такой образ очень значимый для нас. Образ архистратига Михаила могут принять все, в том числе мусульмане. Он присутствует в священных книгах, потому что это Архангел Всевышнего, который предводительствует войском, сражающимся против сатаны. Нам разрешили в храме Всех святых на Мамаевом Кургане освятить патчи.

Также наши волонтеры разработали и доставили на фронт уникальные шевроны для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с изображением святой равноапостольной княгини Ольги. Назвали его «Птицы мести княгини Ольги». Пусть святая равноапостольная и была девочкой, но отличалась крутостью нрава и серьезностью характера, была прекрасным организатором, вдохновителем и стратегом. Она управляла русской державой, и, будучи правителем Руси, одерживала военные победы, хотя сама не выходила на поле боя.

Патчи с изображением архистратига Михаила на плечах активистов сделаны движением «Шьем нашим» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оказать помощь бойцам СВО, жителям ДНР и ЛНР можно через группу общественного движения «Урал — фронту».

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