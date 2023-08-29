Жители и дома не пострадали: губернатор Челябинской области прокомментировал падение вертолета Ми-8

Вертолет после падения загорелся. Фото: Рустам Магафуров
Глава Челябинской области Алексей Текслер подтвердил падение вертолета Ми-8. ЧП произошло лесу рядом с поселком Красное Поле.
– Потерпел крушение вертолет Ми-8. Он принадлежал авиаотряду ФСБ, – сообщил Алексей Текслер.
Также он отметил, что люди и жилые дома не пострадали. На месте работают специальные службы. Судя по фото, это сотрудники МЧС. Там пока готовят комментарий.
– По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким, – написал в социальных сетях глава региона.
Вертолет Ми-8 упал сегодня днем около 16:00. Почти сразу проезд туда перекрыли. Очевидцы делятся эмоциями в социальных сетях:
– Дома была и по звуку поняла, что теряет высоту. Пытался вверх подняться. Вверх взлетел, а потом резко вниз и тишина... Я такого страха никогда в жизни не испытывала.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погибли три человека: вертолет Ми-8 упал в Челябинской области 29 августа 2023
Вся информация о ЧП здесь
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru