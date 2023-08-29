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Происшествия29 августа 2023 11:56

Жители и дома не пострадали: губернатор Челябинской области прокомментировал падение вертолета Ми-8

Упавший в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ
Дарья МАРКОВА
Дарья МАРКОВА
Вертолет после падения загорелся. Фото: Рустам Магафуров

Вертолет после падения загорелся. Фото: Рустам Магафуров

Глава Челябинской области Алексей Текслер подтвердил падение вертолета Ми-8. ЧП произошло лесу рядом с поселком Красное Поле.

– Потерпел крушение вертолет Ми-8. Он принадлежал авиаотряду ФСБ, – сообщил Алексей Текслер.

Также он отметил, что люди и жилые дома не пострадали. На месте работают специальные службы. Судя по фото, это сотрудники МЧС. Там пока готовят комментарий.

– По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким, – написал в социальных сетях глава региона.

Вертолет Ми-8 упал сегодня днем около 16:00. Почти сразу проезд туда перекрыли. Очевидцы делятся эмоциями в социальных сетях:

– Дома была и по звуку поняла, что теряет высоту. Пытался вверх подняться. Вверх взлетел, а потом резко вниз и тишина... Я такого страха никогда в жизни не испытывала.

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Вся информация о ЧП здесь

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ЧППроисшествия: ЧПВ Челябинской области разбился вертолет Ми-8