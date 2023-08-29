«Два пилота, вон они»: появилось видео с места падения вертолета Ми-8 в Челябинской области

Сотрудники МЧС тушат упавший вертолет

Появилось видео с места падения вертолета Ми-8 в Челябинской области. На кадрах видно, как сотрудники МЧС тушат рухнувший борт, лежащий в лесу.

Известно, что вертолет принадлежал ФСБ. На борту находились 3 человека, все они погибли. Информацию об этом подтвердили в МЧС.

— Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал, — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, вертолет упал около 15:00, в Сосновском районе, неподалеку от поселков Красное Поле и Прудный. Предварительной причиной падения называют отказ техники.

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