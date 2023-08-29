Обнаружены трое погибших: на месте крушения вертолета под Челябинском работают сотрудники МЧС

На данный момент горение ликвидировано. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

На месте крушения вертолета Ми-8 в Сосновском районе под Челябинском обнаружены тела трех погибших. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Вертолет упал вдали от жилых домов — жители и дома не пострадали.

— Сегодня днем в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области от ЕДДС Сосновского МР поступило сообщение о падении вертолета в районе поселка Прудного, — сообщает пресс-служба. — К месту выехали силы и средства чрезвычайного ведомства Южного Урала. По прибытию обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших.

Все погибшие являются членами экипажа вертолета. Воздушное судно принадлежало авиаотряду ФСБ.

Жители поселков, рядом с которым произошла трагедия, рассказали, что видели падение вертолета. По их словам, экипаж уводил воздушный транспорт подальше от жилых домов.

К месту крушения перекрыли проезд транспорта Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

– Я была дома и по звуку поняла, что вертолет теряет высоту. Был звук неровного полета. Над нами иногда летают вертолеты и истребители. Мы эти звуки знаем очень хорошо. Сразу было понятно, что что-то не так, – рассказала КП-Челябинск Ксения Морозова. — Было видно, что увели его в лес, подальше от домов.

– Сердце в пятки уходит. Пилотов, конечно, очень жаль, – делится в соцсетях жительница поселка Красное Поле Лариса Девятова.

Напомним, вертолет упал около 16:00 неподалеку от поселков Красное Поле и Прудный. Предварительной причиной падения называют отказ техники.

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