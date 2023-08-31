«Начали прикидывать, есть ли тут шаманы»: как прошли съемки сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым в Троицке

Сергей Безруков и режиссер сериала Анна Матисон проработали в Троицке два дня. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Троицке завершились натурные съемки многосерийного фильма «Плевако» — исторической драме об уроженце города, знаменитом царском адвокате Федоре Плевако, главную роль в котором исполнил народный артист РФ Сергей Безруков. О том, как прошли два съемочных дня на Южном Урале, рассказали в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) директор киностудии «РОК», ведущий продюсер сериала «Плевако» Анастасия Акопян и министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Плоды совместной работы

Идея представить на экране историю великого русского адвоката принадлежала генеральному продюсеру НТВ Тимуру Вайнштейну. При работе над сценарием стало понятно — многие дела и ситуации тех времен актуальны и по сей день, а потому будут интересны и современной аудитории. Чтобы охватить ее как можно шире, создатели сериала отказались от идеи снимать «байопик» — жанр, который накладывает жесткие рамки исторической достоверности. Решено было дать место и фантазии, художественному вымыслу.

Ведущий продюсер сериала «Плевако» Анастасия Акопян. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Нам было важно создать кинообраз героя, близкий к историческому прототипу, но не являющийся его буквальным слепком. Поэтому портретного сходства с Федором Никифоровичем искать не стоит, мы поменяли даже имя и отчество героя, — отмечает Анастасия Акопян. — Но основное — его речи на судебных процессах — мы постарались сохранить, правда, с учетом того, что они были очень длинными, многочасовыми, переработали их под формат кино, чтобы найти место и другим сюжетам.

Каждая из 10 серий — отдельный судебный процесс с участием Плевако: убийство артистки Весновской, дело игуменьи Митрофании, дело Люторических крестьян и другие. Создатели сериала использовали фрагменты реальных речей и писем — работа с историческим материалом и консультации с учеными стартовали еще полтора года назад, еще полгода заняла подготовка к съемкам. В общей сложности, с самим съемочным периодом и постпродакшеном, работа над «Плевако» займет почти три года, отмечает Анастасия Акопян.

Планов снимать сериал про уроженца Троицка на территории Челябинской области изначально не было — власти региона сами вышли к творческой группе с таким предложением. Сергею Безрукову предложил сниматься на Южном Урале лично губернатор Алексей Текслер — это произошло 9 мая этого года, когда артист приезжал в Челябинск с праздничным концертом. Продюсерам предоставили богатый иллюстративный материал, чтобы те смогли увидеть и оценить, насколько подходит город Троицк для съемок исторического кино, и дали убедиться в этом воочию.

Алексей Бетехтин рассказал, как помогло министерство культуры в съемках сериала. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы не сомневались, что город понравится создателям сериала. Помогали им в организационном плане, вели административно-канцелярскую работу, чтобы наши гости не испытывали никаких неудобств в творческом процессе, — добавил министр культуры области Алексей Бетехтин. — Хочу сказать, что снято действительно классно, профессионально. Продолжаем сотрудничество и вместе со всеми с нетерпением ждем выхода на экраны!

Наряду с региональными властями съемочной группе активно помогала и администрация Троицка во главе с мэром Александром Виноградовым. Городские чиновники откликались на все просьбы кинематографистов, несмотря на то, что работать приходилось и ночью — например, предоставить поливальную машину, чтобы создать в определенном месте лужу, или перекрыть улицу для съемок.

«Троицк — это город-музей»

Всего в работе над сериалом занято около сотни людей. В самом Троицке стояла задача снять достаточно масштабные сцены — из Челябинска на подмогу съемочной группе приезжали гримеры и костюмеры, а актеров массовки набрали из горожан.

Актеров массовых сцен набрали из местных жителей. Фото: Егор ИВЛЕВ

— У нас был целый кастинг, с заданиями и пробами: много очень было людей, которые хотят оказаться в одном кадре с Сергеем Безруковым, — рассказывает Анастасия Акопян. — За два дня работы мы очень подружились, стали «киносемьей».

Провинциальность Троицка оказалась козырем его «киногеничности». Продюсер призналась: снимать натуру в Москве и Подмосковье уже практически невозможно — слишком многое приходится декорировать или прибегать к компьютерной графике.

Улицы Троицка практически не пришлось как-то особенно декорировать для съемок. Фото: Егор ИВЛЕВ

Троицк, где за особняками XIX века не растут небоскребы века XXI-го, оказался в этом плане более удобным, но и здесь на улицах поработали декораторы — скрыли дорожные знаки и разметку, современные элементы благоустройства. Проблемой оказались провода (напомним, что в кино представлена еще «доэлектрическая» эпоха): их придется «затирать» на кадрах уже в процессе монтажа серий.

— Привезли три тонны земли и превратили город в XIX век, — смеется продюсер. — Вообще Троицк — это город-музей: тут каждый уголочек, каждый переулочек, каждое здание уже является натурой для картины: бери и снимай. Нам даже не пришлось везти какие-то масштабные декорации.

Погода съемкам почти не помешала. Фото: Егор ИВЛЕВ

На ухищрения пришлось идти не только в плане обстановки, но и погоды. За два дня на исходе лета в Троицке удалось снять эпизоды, действие которых разворачивается весной, осенью и зимой — при этом применяли искусственный снег.

— Нам рассказывали, что Троицк — «город Солнца», что ясных дней тут почти как в Сочи и дождей тут не бывает. Пока мы готовились, была прекрасная погода, но как только подошел первый съемочный день — в прогнозе появился ливень стеной. Мы очень испугались, начали прикидывать, есть ли тут какие-нибудь шаманы, чтобы разогнать тучи, — признается Анастасия Акопян. — Но произошло чудо, дождик нас миновал практически, и мы сняли все так, как и планировали, без переносов и переделок графика. И только лишь когда прозвучала команда «Стоп! Снято!», начался такой ливень, которого никто из нас давно не видел!

В последние дни августа в Троицке снимали московскую зиму. Фото: Егор ИВЛЕВ

Съемки в Троицке были последними работами на натуре: дальнейшая работа над сериалом развернется в московских павильонах. Премьера сериала намечена на сентябрь 2024 года. Поддержку проекту оказывают Институт развития интернета, телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр Premier, где картину можно будет посмотреть.

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