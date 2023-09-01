Дочка умерла, мама парализована: семейный ужин из собранных в лесу грибов закончился трагедией

Говорят, накануне семья поужинала грибами, которые сами собирали. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

13-летняя девочка из поселка Роза Коркинского района готовилась пойти в школу, даже форму погладила, но 1 сентября ее нашли дома мертвой. Рядом лежала парализованная мама.

– Праздник превратился в беду. В школе девочку хорошо характеризуют, она участвовала в олимпиадах. Это огромная трагедия для всех, кто ее знал, – отмечает официальный представитель администрации Коркинского муниципального округа Мария Сейидова.

Местные журналисты пишут, что всему виной грибы, которые накануне мама с дочкой собирали в лесу. Ими и поужинали в тот роковой вечер. Следователи эту версию пока не подтверждают, настоящую причину смерти узнают только после судебно-медицинской экспертизы.

– По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Маму девочки в тяжелом состоянии (парализованную) госпитализировали в одну из больниц Челябинска. Информация о ее состоянии появится позже.

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