Дочка умерла, мама парализована: семейный ужин из собранных в лесу грибов закончился трагедией

Говорят, накануне семья поужинала грибами, которые сами собирали.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
13-летняя девочка из поселка Роза Коркинского района готовилась пойти в школу, даже форму погладила, но 1 сентября ее нашли дома мертвой. Рядом лежала парализованная мама.
– Праздник превратился в беду. В школе девочку хорошо характеризуют, она участвовала в олимпиадах. Это огромная трагедия для всех, кто ее знал, – отмечает официальный представитель администрации Коркинского муниципального округа Мария Сейидова.
Местные журналисты пишут, что всему виной грибы, которые накануне мама с дочкой собирали в лесу. Ими и поужинали в тот роковой вечер. Следователи эту версию пока не подтверждают, настоящую причину смерти узнают только после судебно-медицинской экспертизы.
– По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.
Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Маму девочки в тяжелом состоянии (парализованную) госпитализировали в одну из больниц Челябинска. Информация о ее состоянии появится позже.
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