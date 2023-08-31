Пикник с сюрпризом: челябинец случайно проглотил живую пчелу и чуть не умер от аллергии

Мужчина сначала терпел боль, а потом все же обратился в больницу. Фото: Егор ИВЛЕВ

Трагедией едва не закончился для челябинца обычный пикник. Мужчина вместе с родными готовил купаты и дышал свежим воздухом. Ничего не предвещало беды. Но один из кусочков оказался с сюрпризом – на него села пчела. Мужчина не заметил, как проглотил мясо вместе с насекомым.

Вечером у него сильно отекло лицо и разболелся живот. Челябинец не мог понять, что с ним происходит. Выпил таблетку от аллергии – отек спал, а вот острая боль в районе пищевода и груди только усилилась. Сначала надеялся, что все пройдет само, но в итоге решился обратиться в больницу.

В приемном покое заподозрили, что в пищеводе есть какое-то инородное тело и отправили пациента на гастроскопию. В пищеводе и правда нашли жало насекомого. Уже через пару секунд его вытащили при помощи биопсийных щипцов. Буквально сразу мужчине стало легче, и он отправился домой. Больше его жизни ничего не угрожало.

То самое жало. Фото: пресс-служба ГКБ Челябинска №6

– Случай абсолютно редкий, с подобным ни я, ни мои коллеги не сталкивались никогда, – признается эндоскопист городской клинической больницы Челябинска № 6 Александр Казанцев. – Нужно быть бдительными. Мы привыкли, что насекомые кусают руки, ноги и другие части тела. Оказывается, пчела, попавшая в желудочно-кишечный тракт, может оставить жало в желудке и нанести серьезные проблемы всему организму.

Заведующий эндоскопическим отделением Максим Зонов отметил, что жало было достаточно крупным. Если бы пациент и дальше терпел боль дома, то могло начаться воспаление. И это привело бы к серьезным проблемам со здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирали по кусочкам, а он готов вернуться на байк: врачи полгода оперировали байкера, который «влетел» в ГАЗель

Перестала дышать и начала синеть: челябинские кардиохирурги остановили сердце новорожденной, чтобы спасти ее от врожденного порока

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru