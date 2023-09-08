Теперь при оформлении IT-ипотеки у молодых специалистов не будут требовать большую зарплату. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У айтишников радость. В правительстве, видимо, осознали, что требование к зарплате в 120-150 тысяч рублей в месяц, это слишком и отменили требование. Теперь купить жилье в ипотеку под 5% может любой сотрудник до 36 лет, независимо от дохода. Учитывая, что в Челябинской области по льготной ипотеке компенсируют 3% от ставки, продукт становится все более интересным.

ЗАРПЛАТА – НЕ ПОМЕХА

- Наша компания входит в перечень IT-компаний минцифры, но зарплаты далеко не 100-120 тысяч рублей, поэтому я даже не суетился, продолжал снимать квартиру. Но когда узнал новости, решился. Сейчас подыскиваю жилье, - говорит челябинец Сергей.

Условия по IT-ипотеке на самом деле были больше заградительными. Несмотря на то, что запустили продукт весной прошлого года, в Челябинской области, по данным регионального минцифры на 25 августа, льготную ипотеку оформили всего 213 человек на сумму 1 млрд 254 млн рублей.

Неудивительно, ведь главным условием получения IT-ипотеки был минимальный уровень зарплаты: 120 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников, 70 тысяч рублей – для всех остальных. Как ранее объяснял министр информтехнологий и связи региона Игорь Фетисов, в этой планке существовала определенная логика с точки зрения государства – привлечь и удержать в Челябинской области компетентнейших сотрудников IT-отрасли. Да и сами руководители компаний уверяли, что возможность получить льготную ипотеку должна стимулировать профессиональный рост. Мол, хочешь большую зарплату – развивайся.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тем не менее правительство решило по-другому, и с 9 сентября банки начнут принимать заявки на IT-ипотеку без учета требования к минимальному уровню дохода. Правда, смягчи условия только для сотрудников до 35 лет. Для остальных – с 36 до 50 лет – все осталось по-прежнему.

Напомним, эти самые условия. IT-ипотеку может оформить сотрудник аккредитованной минцифры компании (перечень на Госуслугах). Ставка – 5%, срок – до 30 лет, сумма до 18 млн рублей миллионниках и до 9 млн рублей – для остальных городов. Важное условие: после получения ипотеки заемщик должен проработать в аккредитованной организации не менее пяти лет. В случае увольнения льготная ставка остается за ним в течение шести месяцев и сохраняется при переходе в другую IT-компанию, внесенную в реестр. В IT-ипотеку можно купить квартиру в новостройке, купить у застройщика или построить дом с подрядчиком. Вторичку купить по льготному займу нельзя!

ЦИФРА

В Челябинской области работает более 400 IT-компаний, имеющих государственную аккредитацию, в которых трудятся 16 тыс. человек.

НАШИ ПЛЮШКИ

В Челябинской области решили еще больше стимулировать айтишников, и с июня 2023 года компенсируют специалистам 3% от ставки по взятым ипотекам. По данным регионального минсоца, компенсацию на 6 сентября получили 23 человека на общую сумму 1,15 млн рублей. Заемщики могут ежеквартально возвращать часть уже уплаченных банку процентов. Программа рассчитана на 2023-2025 годы, на нее из областного бюджета выделили 58 млн рублей.

Купленное жилье обязательно должно быть на территории региона, то есть получать возврат за квартиру, купленную ребенку, например, в Екатеринбурге, не получится.

В минсоце объяснили, что обращаться с документами нужно либо в органы соцзащиты по месту жительства, либо в само министерство. А еще – в банк, где оформлен заем. Сейчас это Сбер, ПСБ, Россельхозбанк и «Кредит Урал Банк». Если ипотеку в взяли в другом банке, то за компенсацией и соцзащиту или минсоц.

Документы: заявление; паспорт заявителя; справка из кредитной организации о сумме выплаченных процентов за прошедший квартал и отсутствии задолженности; реквизиты счета в банке для перечисления компенсационной выплаты; согласие на обработку персональных данных.

Скачать образцы заявлений и подробнее узнать о мере можно на сайте Министерства социальных отношений.

В Челябинске чаще строят жилье комфорт класса без отделки, а иногда и вовсе без стен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А БРАТЬ-ТО НЕЧЕГО!

Казалось бы, условия идеальные, но далеко не все айтишники в Челябинске готовы покупать жилье даже под такую низкую ставку. А дело все... в предложении на рынке. В IT-ипотеку нельзя купить жилье на вторичке, а цены на новостройки в столице Южного Урала растут не по дням, а по часам - в среднем квадратный метр стоит сейчас от 93-100 тыс. рублей.

- Я начал смотреть новостройки, и ужаснулся. В Челябинске практически все жилье строят класса комфорт, а оно намного дороже и сдается, как правило, без отделки. Либо смотреть удаленные районы – пригород, где не совсем все просто с инфраструктурой. И там цены не намного ниже, - грустно вздыхает Сергей.

Но самым жирным минусом, по его словам, является то, что при таких расценках его накоплений не хватит на первоначальный взнос. Мы прикинули в ипотечном калькуляторе Домклика. Чтобы купить квартиру за 6,6 млн рублей, нужно не меньше миллиона рублей, а платеж на 20 лет составит 36 тысяч рублей.

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