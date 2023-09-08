«Алкоголь – фу! Сигареты – фу»: что думают челябинцы об ограничении продажи алкоголя в День города

Челябинцы выступают за здоровый образ жизни. Фото: Вадим АРХИПОВ

Традиционно в День города в Челябинске ограничивают продажу алкоголя. Основные ограничения касаются мест, где проходят массовые гуляния: площади Революции, торгового центра и ледовой арены «Трактор».

В этом году пока таких заявлений не делали. А что думают по этому поводу жители?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хотим, чтобы стоил 18 рублей!»: что думают челябинцы о повышении цены за проезд в маршрутке

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.