Брат с сестрой стали победителями XVI «Челябинского марафона-2023»

Марафон в этом году стартовал на Площади Революции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 10 сентября, в Челябинске прошел XVI «Челябинский марафон». На старт дистанций 42, 21, 10, 5 и 1 километр вышли почти 5000 тысяч участников. К счастью, дождь, который накануне «накрыл» столицу Южного Урала, закончился, и трасса успела немного просохнуть.

Напомним, в этом году впервые Челябинский марафон стартовал и финишировал на Площади Революции.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На финише марафонской дистанции лучший результат среди мужчин и женщин показали родные брат и сестра из Увельского района — Петр Огородников (2:32:48) и Антонина Юшина (2:54:47). Антонина после финиша рассказала, что неплохо подготовилась к Челябинскому марафону и потому надеялась на успех.

— В этом году я выиграла несколько горных трейловых забегов, в том числе, в июле на 100 километров Golden Ring Ultra Trail 100. В августе хорошо отдохнула. Потренировалась. Неделю назад выиграла марафон в Санкт-Петербурге. В Питере пробежала на 10 минут быстрее, чем сегодня. А здесь в Челябинске мне удалось ровно разложить силы по дистанции марафона, и финишировать, обогнав вторую соперницу почти на 10 минут, — поделилась впечатлениями Антонина Юшина.

Брат и сестра часто тренируются вместе. Фото: соцсети.

Петр Огородников — брат Антонины на «Челябинском марафоне» финишировал первым среди мужчин.

Петр работает тренером в увельской детско-юношеской спортивной школе, Антонина там же в должности завуча. Часто брат с сестрой тренируются вместе.

«Комсомольская правда» недавно подробно рассказывала о том, каких успехов в спорте добилась Антонина Юшина. Она, работая завучем в спортшколе, успевает много тренироваться и побеждать на престижных соревнованиях.

За победу в марафоне Петр Огородников и Антонина Юшина получили по 50 тысяч рублей.

Груднички - не помеха для настоящих марафонцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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