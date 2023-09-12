Зовут детей на «Игру в кальмара»: шапито с животными появился в Челябинске возле «Алмаза»

Шатер появился на парковке вдоль улицы Енисейской Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В Ленинском районе Челябинска, на парковке за торгово-развлекательным комплексом «Алмаз» появился большой красный шатер. На следующей неделе там откроется передвижной цирк «Граф Орлов», который ездит по стране с гастролями. Судя по информации в соцсетях, в Челябинск цирк-шапито приехал из Улан-Удэ.

В программе представления — шоу на мотоциклах, канатоходцы, гимнасты и эквилибристы, лазерное шоу, клоуны и «шоу иллюзии и волшебства в стиле "Игра в кальмара"». Есть и номера с животными — лошадьми, верблюдами, дрессированными пуделями. Цирк открывается 23 сентября и будет работать в Челябинске до 5 ноября.

В представлениях выступают верблюды — «тотемные животные» Челябинска. Фото: цирк «Граф Орлов»

Владеет цирком «Граф Орлов» индивидуальный предприниматель Татьяна Орлова из Вязьмы, Смоленская область. Лицензию на содержание и использование животных, которую циркам выдает Россельхознадзор, ИП получила в Вологодской области и Республике Башкортостан весной прошлого года.

В лицензии на работу с животными Челябинская область и не упоминается. Фото: КП-Челябинск

К циркам, где в представлениях выступают животные, традиционно приковано пристальное внимание челябинской зоозащитной общественности. В этом году на шапито, которое работало в летнем сезоне на парковке у Торгового центра, жаловались в Челябинское УФАС из-за недостоверной информации на рекламных баннерах. А годом ранее другой передвижной цирк, работавший там же, пытались обвинить в рекламе несуществующих животных.

В межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили КП-Челябинск, что цирк «Граф Орлов» еще не подавал уведомление о работе в Челябинске. Отсутствие местной лицензии, впрочем, не является помехой работы цирка — в ведомстве объяснили, что это аналог «прописки» для животных.

— Цирк в обязательном порядке подает нам уведомление о гастрольной деятельности. Пока, на сегодняшний день, к нам никаких документов не поступало, но у них еще есть несколько дней для подачи этого уведомления, — рассказала КП-Челябинск Татьяна Таужанова, начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. — Есть разница в регулировании работы цирков и зоопарков: зоопаркам вообще нельзя перемещаться, циркам с животным гастролировать можно. Лицензия на содержание и использование животных выдается по месту их постоянного содержания, грубо говоря, там, где у них дом, где они проживают между гастролями.

В Россельхознадзоре отметили, что возможности контроля за деятельностью передвижных цирков и содержанием в них животных сейчас существенно ограничены действующим мораторием на проверки бизнеса. Инспекторы ведомства могут организовать проверку лишь по согласованию прокуратуры, в случае, если есть угроза жизни людей, либо работать с цирком в рамках профилактических визитов.

Добавим, что Челябинск живет без собственного цирка уже пятый год: здание на улице Кирова в 2019 году закрыли на капитальный ремонт, который из-за перебоев с финансированием не завершен и по сей день. Скорого окончания работ не обещают: в Росгосцирке утверждают, что капремонт челябинского цирка продлится как минимум до конца 2025 года, если финансирование работ будет регулярным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.