Вот это фокус! В Челябинске снова отложили срок открытия цирка после ремонта

В цирке с 2019 ода не звучат аплодисменты и не сияют софиты Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Открытие Челябинского цирка после ремонта снова отложили. Теперь принять клоунов, иллюзионистов и акробатов на арене рассчитывают в конце 2025 года — и то только в удачном случае, если найдется финансирование. Стоимость работ сильно увеличится. Об этом КП-Челябинск рассказали в Росгосцирке.

Сделать быстро не вышло

Здание цирка в центре Челябинска закрыто на ремонт с 2019 года. Представления гастролирующих трупп горожане смотрят теперь в уличных шапито.

Изначально преобразить обветшавший цирк хотели в самые короткие сроки. Открыть его обещали уже в 2020 году. Челябинским любителям циркового искусства сулили современные звуковые и световые эффекты, новый зрительный зал. Благоустроить планировали и пришедшую в запустение территорию вокруг цирка.

Как рассказали в Росгосцирке, в 2019 году с ООО «РК-Сервис» заключили контракт на ремонт здания Челябинского цирка. Субсидию на работы согласилось выделить федеральное министерство культуры.

Смелым планам было не суждено осуществиться. Цирк в 2020 году не открылся. Вместо этого челябинцам показали новый проект здания: гранит и алюминий на фасаде, витражи и «исторические» скульптуры «Клоун» и «Эквилибрист».

Обновленному цирку хотели вернуть скульптуры, когда-то украшавшие фасад. Фото: администрация Челябинска

Подножка от пандемии

В 2020-2021 годах, по данным Росгосцирка, успели выполнить и принять работы на сумму 77,5 млн рублей. Это укрепление несущих конструкций и подготовка к дальнейшему ремонту. Но по планам ударила пандемия коронавируса. Доходы Росгосцирка из-за прекратившихся представлении упали. Пришлось перенаправлять все деньги на зарплаты, налоги и прочие первоочередные нужды. Осенью 2021 года финансирование ремонта (стоимость работ тогда оценивали в 600 млн рублей) совсем закончилось. Строители перестали трудиться в здании.

Возобновить ремонт удалось только в сентябре 2022 года, когда поступило еще 80 млн рублей. На эти деньги удалось усилить фундамент, утеплить фасады, выполнить гидроизоляцию стен в подвале, заменить окна, смонтировать внутренние водостоки, частично починить крышу, а также заняться облицовкой фасада и обустройством теплопункта.

Проект не подошел животным

В 2023 году в ремонт вложили дополнительно 200 млн рублей. Деньги пошли на замену электросилового оборудования, систем отопления и вентиляции, наружных фонарей и фасада.

Но работа вновь споткнулась. Выяснилось, что необходимо поменять проектно-сметную документацию. Пока шел ремонт, в России утвердили новые требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Директор Челябинского цирка Рихард Илгач рассказал КП-Челябинск, что приходится перепланировать внутренние площади, ведь перестроить и расширить здание нельзя.

— Где раньше был репетиционный манеж, теперь будет слоновник. А когда представление не предусматривает слонов, будет проходить обратная трансформация в манеж, — привел пример Рихард Илгач.

Вдобавок начали действовать новые правила пожарной безопасности. Сказали свое слово и проблемы с получением импортных стройматериалов. В смету теперь надо внести отечественные аналоги. Заодно задумали скорректировать проектные решения по цирковым технологиям, доступу маломобильных граждан, оформлению фасада, интерьера, и даже по мебели и оборудованию кафе.

Цирк весной 2023 года. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Что будет теперь?

В предыдущий раз открытие цирка откладывали год назад. Тогда ремонт планировали закончить к лету 2024 года. Оказалось, что и эта дата нереалистична.

Переработанный проект ремонта нельзя будет использовать без одобрения госэкспертизы. Вердикт экспертов в Росгосцирке надеются получить в ноябре 2023 года. Тогда же станет известна точная стоимость работ.

Но даже из предварительных подсчетов ясно, что ремонт резко подорожает.

— Ориентировочная стоимость завершения работ «под ключ» 1,74 млрд рублей, — сообщили в Росгосцирке. — Планируемый срок завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию — конец 2025 года при условии выделения финансирования.

Что бы ни зафиксировали в обновленном проекте, уже известно, что оригинальные скульптурные изображения Клоуна и Эквилибриста на фасад цирка не вернутся. Они проржавели и не слишком радуют глаз. Украсить цирк смогут разве что их копии.

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