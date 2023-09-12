Капли крови или зефир с начинкой? В Курганской области выросли необычные грибы

Капли на шляпках одним напоминают кровь, другим ягодное желе. Фото: vk.com/gribalka66, vk.com/kurgan

В лесах Курганской области грибники стали натыкаться на странное зрелище: грибы, у которых шляпки покрыты рубиново-красными каплями. Фото найденных в разных районах грибов публикуют в соцсетях.

Многих снимки пугают, лес сразу начинает напоминать место преступления. Но есть и те, кому диковинные грибы кажутся аппетитными.

— Зефир с вишневый начинкой, мм, — восхищается одна из пользовательниц в группе «Типичный Курган» во ВКонтакте.

— Я думала, я одна увидела не гриб, а сладкое, типа пастилы с джемом, — поддерживает другая жительница Зауралья.

Вызвавший споры гриб по-научному именуют гиднеллумом Пека. Среди альтернативных названий — кровоточащий зуб, дьявольский ежовик и «клубника со сливками».

Гиднеллумы не ядовиты, но и не съедобны: у них гадкий горький вкус, который не исчезает даже после сушки.

«Кровавые» капли на шляпках обычно появляются при избыточной влажности почвы, например, после дождей. В алый цвет влагу окрашивают содержащиеся в грибах пигменты.

Какими бы внешностью и вкусом гриб ни наделила природа, он приносит пользу. гиднеллумы обычно растут у корней хвойных деревьев, обмениваясь с ними питательными веществами, способствуя росту.

Добавим, в соседней Челябинской области тоже встречаются грибы, способные вызвать у неподготовленного человека оторопь. Например, желеобразный «ведьмачий мозг» или чешуйчатый азиатский решетник.

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