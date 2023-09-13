«Захватывает дух»: жители Челябинской области увидели северное сияние

Сияние лучше всего заметно за городом. Фото: Никита Юмшанов

В ночь с 12 на 13 сентября жители Челябинской области стали свидетелями редкого явления. В небе над регионом разгорелось северное сияние.

— Очень удачно засиделась допоздна, – рассказала жительница Кыштыма Ольга. — Никогда раньше не видела сияния. Красиво и даже немного страшно. Дух захватывает!

Фото: Никита Юмшанов

Северное сияние возникает, когда заряженные частицы, исходящие от солнца, попадают в верхние слои атмосферы. Сияние еще называют полярным, так как обычно его наблюдают у полюсов Земли. На Южном Урале увидеть переливающееся яркими цветами небо можно лишь изредка.

Фото: Даниил Силантьев

– Заряженные частицы, которые летят от Солнца, собираются в основном у полюсов, потому что там сгущается магнитное поле, — рассказал доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра. — Когда начинается магнитная буря, они проходят к более южным широтам и воздух начинает светиться.

Фото: Даниил Силантьев

Геомагнитные возмущения на Южном Урале минувшей ночью достигали 4 баллов из 9 возможных. Сейчас они утихли. Но метеорологи прогнозируют новые возмущения до 4 баллов в ночи на 14 и на 15 сентября.

Фото: Никита Юмшанов

Напомним, в предыдущий раз полярное сияние в Челябинской области наблюдали весной. Вопреки распространенному суеверию, никакого вреда здоровью это явление не причиняет.

Фото: Ридаль Султанов, vk.com/telescopemag

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