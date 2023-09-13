Заменяют целый батальон: в Челябинске начали собирать беспилотники

Такие дроны уже работают в зоне СВО. Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Челябинские волонтеры начали поставлять в зону спецоперации беспилотники. Из деталей, закупленных в Китае, добровольцы собирают летательные аппараты, которые способны обнаружить врага за 12 километров, детально рассмотреть их позиции, а также уничтожить оборудование.

— Имеет камеру очень высокого разрешения, такие используются и с той и с нашей стороны, — рассказывает один из организаторов лаборатории в Челябинске. — Его задача — это наблюдение, вторая функция, — когда наши бойцы доставляют непосредственно на позиции врага какие-то устройства, наносят ущерб технике. Это еще и небольшой и бомбардировщик.

Такой дрон способен обнаружить противника за 12 км. Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Сборку беспилотников организовал Союз ветеранов ГРУ, его представители также доставляют всю технику в зону СВО, лично передавая ценный груз. Уже было отправлено 19 конвоев с беспилотниками и другой помощью. К процессу сборки бойцы подошли творчески, модифицируя аппараты по запросу самих бойцов. Таким образом, такое оборудование не может устареть.

— В БПЛА коммерческого типа войска нуждаются катастрофически, — отмечает председатель Совета Иван Заика. — Если раньше бойцы куда-то шли своими ногами, это было связано с огромным риском для жизни, сейчас спокойно поднимается квадрокоптер и помогает им корректировать огонь артиллерии. География поставок ширится. Если раньше это было одно подразделение специального назначения, то теперь мы доехали до всех.

Из Челябинска на СВО отправлено уже 19 конвоев с беспилотниками. Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Закупают в Ките и готовые дроны, в Челябинске их только перепрошивают. Фото: Олег ЧЕРНЫХ

В Челябинске научились не только собирать, но и перепрошивать квадрокоптеры, чтобы их не мог обнаружить противник. Раньше для этого аппараты отправляли в Москву. Делают сами челябинцы и аккумуляторы для зарядки БПЛА.

Челябинск также производит различные приспособления для оружия. Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Посмотреть, какое оборудование собирается в Челябинске, приехал военный блогер и журналист Юрий Подоляка.

— Группа из 20 человек, оснащенная этими устройствами, заменяет по возможности батальон, — оценил работу Юрий Подоляко. — Несутся на порядок меньше потери, мы еще сохраняем жизни наших солдат, что гораздо важнее, чем сэкономить материал. Сейчас стрелковый бой практически исключен. Обычно идет сражение на расстоянии, противника не наблюдают, но поражают достаточно эффективно.

Для сотрудничества также приехал легендарный челябинский командир мотострелкового штурмового батальона с позывным «Ангел» Юрий Гагарин. Особо он отметил аптечки. Их доставлено более 7 тысяч. Среди медицинских препаратов и бинтов жгут челябинского производства, для использования которого не нужна помощь медика.

Полковник "Апостол" Юрий Гагарин вывел из Донбасса 300 детей и не понаслышке знает, что нужнее всего на СВО. Фото: Олег ЧЕРНЫХ

— Представьте, идет бой, идет кровопотеря, а рядом нет медиков, — рассказывает обладатель Ордена Мужества Юрий Гагарин. — Этим турникетом солдат без особых навыков может сам себе затянуть ногу. Благодаря этим турникетам было спасено более 200 солдат на Урожайном, это последние события. Вся эта линейка у нас уже в работе есть.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Помогает бойцам и златоустовская оружейная фабрика, которая поставляет аналог ножа «Вишня», но уже его современный вариант.

Делаю в Челябинске и массово-габаритные макеты для обучения операторов БПЛА. Фото: Олег ЧЕРНЫХ

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