«Нужно снова ломать, ставить спицу»: семья мальчика, которому оторвало палец на детской площадке, требует полмиллиона компенсации

Шестилетнему мальчику грозит повторная операция и длительная реабилитация в стационаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Резонансное дело о травмировании шестилетнего мальчика на спортплощадке в Челябинске дошло до суда. Упавшим проржавевшим столбом ребенку оторвало палец. Врачам удалось его спасти, но теперь мальчика ждет повторная операция и длительная реабилитация. Его родители потребовали с управляющей компании полмиллиона рублей за все пережитые им страдания. Но та и вовсе отказалась признавать, что ржавые столбы находятся на ее балансе. Как прошло первое судебное заседание, рассказываем в материале КП-Челябинск.

«ПАЛЕЦ ВИСЕЛ ТОЛЬКО НА КОЖИЦЕ»

Шестилетний Артемий в этом году должен был пойти в первый класс. Но буквы разные писать ему сейчас приходится учиться дома. А вместе с этим — заново осваивать, как пользоваться правой рукой так, чтобы пришитый врачами безымянный палец не мешал и не вызывал дискомфорта. Упавшим металлическим столбом ему раздробило фалангу. Медикам словно бусы пришлось собирать на спицу маленькие косточки.

Это случилось в апреле, когда Артемий отправился с друзьями играть на спортплощадку во дворах на 2-й Шагольской. В тот день родители купили ему новый футбольный мяч, и мальчишке не терпелось его опробовать. Ребята привычно подавали друг другу пасы. Мячик отлетел на край спортплощадки, и Артемий побежал, чтобы его принести. Наклонился, положил на него руку и почувствовал адскую боль — сверху прилетел металлический столб ограждения. Наваром мальчику пробило палец. Дырка осталась даже на мяче. Родители с ужасом вспоминают: если бы не он, палец и вовсе бы размазало по асфальту. А дальше — поездки по травмпунктам, операция, две недели в больнице, консультации специалистов и долгое восстановление дома. Врачи предупреждали, что палец вообще может больше не вырасти, но обошлось.

— Палец внука висел только на кожице, раздроблена ногтевая фаланга, — вспоминает его бабушка Вилора Кузьмина. — Операция шла два часа. Вытащили четыре фрагмента кости, что дальше — гарантии никакой не дали. Была гематома, швы были непонятно как сделаны, потому что конечность собирали буквально по частям. Не было гарантии, что палец приживется, потому что не удавалось сопоставить сосуды. Через месяц началась деформация пальца, нет зоны роста кости.

Один из таких столбиков упал на руку шестилетнего Артемия. Фото предоставлено отцом ребенка

Почему столб ни с того ни с сего упал? Жильцы домов на Шагольской рассказывают, что за несколько дней до этого площадку начали ремонтировать. Работники местного ЖЭКа сняли сетку-рабицу с забора. А вот сами столбы по каким-то причинам оставили, никак не огородив. Их убрали, лишь когда мальчик получил травму. Сразу после происшествия родные Артемия осматривали металлическую конструкцию и выяснили, что столбы у основания просто проржавели. Соседи и раньше жаловались на опасность забора: в суде отец пострадавшего мальчика вспомнил, что и сам еще несколько лет назад заходил в управляющую компанию с требованием приварить одну из упавших секций.

Свидетелями травмирования мальчишки стали его друзья. Взрослых в этот момент поблизости не было. Отец Артемия отвлекся на собаку, которую выгуливал рядом с соседним домом, и не увидел падения столба. Про произошедшее ему крикнул сосед, и он тут же бросился домой к сыну.

О случившемся семья знает со слов свидетелей и самого сына. Сохранилась и видеозапись с домофона. На ней видно очертания четырех ребят на площадке, пинающих друг другу мяч. А далее события на записи соответствуют их рассказу: мяч летит в сторону, один из ребят бежит за ним, и через непродолжительное время к нему кидаются остальные трое, после чего один из друзей ведет ревущего от боли приятеля с висящим окровавленным пальцем к подъезду.

Последствия несчастного случая дают о себе знать до сих пор. Скриншот записи домофона «Интерсвязь», предоставлено отцом ребенка

«СЫН ПЕРЕЖИВАЕТ ПО СЕЙ ДЕНЬ»

Обслуживанием этой территории занимается «ПЖРЭУ Курчатовского района». Но в суде компания решила откреститься от участка. Доказывать, что территория находится в ее управлении, пришлось родителям пострадавшего ребенка. Хотя во время прокурорской проверки сотрудники ЖЭКа подтвердили, что забор убирали именно они, так как тот давно требовал ремонта — на заседании представители компании заняли другую позицию. Родные мальчика предоставили редакции КП-Челябинск полную аудиозапись этого судебного разбирательства.

— Данная площадка никакого отношения к ПЖРЭУ не имеет, и я думаю, что ПЖРЭУ не может нести за нее ответственность. И до конца непонятен механизм, как мальчик повредил руку: ввиду своих действий или нет, — парировал в суде адвокат Константин Павлов, представляя интересы управляющей компании.

На момент публикации материала получить комментарий управляющей компании не удалось. Но КП-Челябинск готова опубликовать вторую точку зрения.

Вину компания изначально не признавала. Даже когда Следственный комитет по поручению председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. В кабинете следователя, как утверждает мать мальчика Ольга Измайлова, им между делом предложили компенсировать за пережитые страдания сына 50 тысяч рублей, тогда как только финансовых убытков семья за это время потерпела почти на 150 тысяч. Но на этом лечение ребенка не закончено: как показало обследование, палец у Артемия начал смещаться. А значит, нужно снова ломать, ставить спицу и ждать восстановления. Как маленький мальчик заново переживет все это, родители даже боятся представить.

— Сын переживает эту ситуацию по сей день. Травма дала о себе знать: сын начал в себе замыкаться. До этого он мог писать, начинал уже хорошо читать. Сейчас он пользоваться правой рукой полноценно не может. При письме очень быстро устает, пытается отодвигать пострадавший палец. Мы должны были пойти в первый класс, но нам придется пропустить год, пока мы полностью встаем на ноги и проходим реабилитацию. И большой вопрос, сохранится ли палец после повторной операции, — уточняет мать мальчика Ольга Измайлова. — ЖЭК никак не пытался нам помочь или оплатить лечение. Разговоры были, встречи назначали. Но они ни к чему не привели. Нам сказали, что все уточнят с начальством и перезвонят. Но после этого никаких действий от них так и не последовало. Поэтому-то мы и обратились в суд с иском о компенсации морального вреда.

«КАЖДАЯ ПЕРЕВЯЗКА БЫЛА КАТАСТРОФОЙ»

Из-за травмы шестилетний Артемий начал панически бояться врачей и страдает бессонницей. Спать один он больше не может, появились заикание и другие неврологические расстройства. Специалисты пришли к заключению, что у ребенка «расшатанный психологический статус».

— Психолого-педагогическое обследование показало, что травма и операция негативно повлияли на сына, — говорит его отец Александр Измайлов. — Он стал плохо спать, может встать ночью или во сне закричать, проснуться и плакать, нервный стал, постоянно боится, особенно врачей. Раньше такого не было. Сейчас палец восстановился, но пошло смещение — фаланга смотрит в другую сторону, поэтому может потребоваться повторная операция. Для этого нужно снова ломать палец и вставлять металлическую спицу, это повторный стресс для ребенка.

Через некоторое время у мальчика началась деформация фаланги. Фото предоставлено отцом ребенка

Ольга Измайлова добавила, что сильнейший стресс ее сын пережил еще до вмешательства медиков: мальчик ощущал панику от боли и от разлуки с мамой, ведь в операционную его увезли одного, без ее сопровождения.

— После сообщения врачей о том, что сыну нужна срочная операция, у него был страх, его начало трясти. Он плакал, ему поставили наркоз, провели операцию, только после этого меня запустили в палату. В больнице проходило множество перевязок, торчала спица — это все выглядело ужасно. Каждая перевязка для нас была катастрофой, — рассказала Ольга Измайлова.

«СТОЛБ ЗАБИРАЛИ СО СЛЕДОВАТЕЛЯМИ»

По обращению отца пострадавшего мальчика прокуратура Курчатовского района провела проверку и установила, что элементы детской площадки находятся во владении ПЖРЭУ, а к несчастному случаю привело несоблюдение управляющей компанией требований безопасности при ремонте и неправильное использование игрового оборудования на улице 2-й Шагольской.

— Выездной проверкой 28 апреля установлено нарушение указанных требований: на элементах игрового оборудования имеются сколы. 17 мая прокуратура района вынесла ПЖРЭУ представление, — зачитала при оглашении материалов дела судья.

Тем временем уголовное дело по части 1 статьи 238 об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Следственном комитете прекратили.

— Уголовное дело возбуждается при наличии тяжкого вреда здоровью. У нас была судебно-медицинская экспертиза по материалам дела, и нам вынесли вред средней тяжести. Только поэтому дело прекратили, — уточнила юрист пострадавшей семьи Наталья Шедько. — Следователи не единожды выезжали на спортивную площадку и в управляющую компанию. А столб сразу же забрали, и потом пришлось Следственному комитету изымать его из управляющей компании.

Если бы травма Артемия оказалась чуть тяжелее, виновному в ней грозило бы до шести лет лишения свободы. Но теперь семье в попытках добиться справедливости за случившееся приходится рассчитывать лишь на решение суда.

Очередное заседание пройдет 19 сентября. Перед ним представители управляющей компании пытались закрыть процесс от СМИ. Мотивировали тем, что дело не резонансное и сведения о здоровье ребенка нельзя разглашать. Но родители настояли: только публичность позволит им в полной мере защитить права своего ребенка. Суд и прокуратура в этой части их ходатайство поддержали.

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