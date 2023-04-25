В Челябинске ребенку оторвало палец во время игры в футбол во дворе

Детская травма обернулась уголовным делом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске мальчик пострадал во время игры в футбол на детской площадке. На ребенка свалилась металлическая труба, огораживавшая площадку. Мальчику оторвало палец. После инцидента ему оказали медицинскую помощь.

В Следственном комитете, узнав о происшествии, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На ситуацию обратил внимание руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, в Челябинской области полуторагодовалый ребенок утонул во время купания в ванне.

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