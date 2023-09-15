Сократили срок и штраф: бывшему замминистра строительства Челябинской области Белавкину смягчили приговор

Чиновник был приговорен к 13 годам в колонии строгого режима. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивану Белавкину. 1 марта 2023 года Центральный районный суд приговорил чиновника к 13 годам лишения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за получение взятки.

Белавкин и его адвокат просили отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру, однако областной суд лишь смягчил наказание из-за плохого самочувствия обвиняемого.

Теперь чиновник проведет в исправительной колонии строгого режима на год меньше —

12 лет. Снизили и размер штрафа на 5 млн 875 тысяч рублей. Белавкину придется заплатить 41 млн 125 тысяч рублей — это тридцатипятикратная сумма взятки. На год раньше сможет чиновник занимать государственные должности — вместо 10 лет 9.

Приговор вступил в законную силу.

Взятку Иван Белавкин получил еще в 2020 году. Предприниматель дал ему 1 млн 175 тысяч рублей за то, что замминистра направил деньги из областного бюджета на ремонт котельной в поселке Бердяуш Саткинского района. Спустя полгода чиновник был задержан сотрудниками ФСБ и с тех пор находился в СИЗО.

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