Грустный праздник: экс-замминистра строительства Челябинской области получил 13 лет колонии прямо в свой день рождения

Сегодня Ивану Белавкину исполнился 51 год, хотя родился он в редкий день — 29 февраля Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня, 1 марта, в Центральном районном суде Челябинска вынесли приговор заместителю министра строительства и инфраструктуры Ивану Белавкину. Его признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Бывшему чиновнику дали немного меньше — 13 лет, прокуратура просила 14,5 лет.

Кроме этого, Белавкину назначили штраф в размере 47 млн рублей. Сверх этого конфискуют в счет государства сумму взятки — 1 млн 175 тыс. рублей.

Как передает журналист КП-Челябинск, помимо журналистов в зале было еще несколько человек. Видимо, родственники или друзья.

— Сразу после оглашения приговора женщина в обморок упала в зале, — передает наш коллега. — Женщину начал поднимать сын.

В зале были журналисты и близкие Ивана Белавкина Фото: Сергей СОТНИКОВ

После прессу попросили выйти из зала, там остались родственники.

Примечательно, что именно сегодня Ивану Белавкину исполнился 51 год. Хотя родился он в редкий день — 29 февраля.

Белавкин ждал окончания расследования в СИЗО Фото: Сергей СОТНИКОВ

Напомним, в конце 2020 — начале 2021 года Иван Белавкин получил взятку от предпринимателя. Взамен он выделил из областного бюджета деньги на капитальный ремонт котельной в поселке Бердяуш Саткинского района, внеся его в государственную программу по обеспечению доступным жильем. Через полгода Белавкина задержали на рабочем месте сотрудники ФСБ. Они опубликовали видеоролик из министерства строительства и инфраструктуры.

Загадать «условку» в День рождения не получилось Фото: Сергей СОТНИКОВ

После этого чиновника закрыли в СИЗО, где он и дожидался окончания расследования и суда. В Минстрое Белавкин трудился с 2004 года. Находясь на посту заместителя министра, он курировал сферу ЖКХ.

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