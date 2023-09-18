«Дневник первых»: 30 лучших школьников региона встретятся с губернатором Алексеем Текслером

Бланк участника уже в статье! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Школа – место, где дети стремятся к знаниям. Но согласитесь, приятно видеть в дневнике отличные оценки за них. Пятерки приносят радость школьникам, гордость их родителям и планы на перспективное будущее региону и стране. Чтобы поощрить отличные результаты учащихся и вдохновить их на достижения, медиагруппа «Комсомольская правда» и Челябинское региональное отделение «Движение Первых» при поддержке Правительства Челябинской области, запускают уникальный образовательно-мотивационный проект «Дневник первых».

Главная цель акции – показать, как важны знания. Ведь за школьниками стоит будущее Челябинской области. Каждая пятерка – вклад в его развитие.

- Победа в конкурсе – это заслуженное признание успехов и достижений, возможность ребятам усерднее подходить к получению знаний. Городу и области очень нужны целеустремленные, упорные, образованные люди. А ведь все начинается со школьной скамьи! Надеюсь, что проект поможет в реализации талантов и сделает учебу по-настоящему приятной, – говорит директор челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Как стать участником проекта «Дневник первых»?

Бланк с оценками должен заверить классный руководитель и директор школы.

Участвовать в акции просто. Если школьник исправил прошлогоднюю оценку «удовлетворительно» на оценку «хорошо» или «отлично» по любому предмету к концу второй четверти 2022-2023 учебного года, у него есть все шансы на победу. Для подачи заявки необходимо заполнить специальный бланк. Он публикуется на сайте издания, в ежедневных газетах «Комсомольской Правды» и в группе Движения Первых социальной сети «ВКонтакте».

После того, как бланк с оценками заверят классный руководитель и директор школы подписью и печатью, его нужно направить до 29 декабря 2023 года по адресу: 454111, г. Челябинск, ул. Красная, 4, каб. 608, «Комсомольская правда» – Челябинск, или 454020 г. Челябинск, улица Воровского, 36, Движение первых – с пометкой «Дневник первых». Также можно направить отсканированную копию заполненного бланка-заявки на электронную почту kpchel@phkp.ru , rddm74@mail.ru. Не забудьте указать контактный телефон для обратной связи!

В проект могут заявиться учащиеся 2-11 классов со всей Челябинской области. Победителей выбирают в трех группах – 2-5 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. По итогам первого полугодия будут названы 30 финалистов, по 10 в каждой из групп. В случае, если два и более учеников имеют одинаковое количество отметок «хорошо» и «отлично», все они признаются сильнейшими и количество победителей конкурса будет расширено.

Что ждет победителей?

В январе 2024 года победителей проекта «Дневник первых» пригласят на встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в столицу Южного Урала. Все финалисты получат дипломы от редакции «Комсомольской правды», «Движения первых», а также множество подарков от партнеров конкурса. Кроме того, ребята побывают на лучших образовательных лекциях и в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».

Лучших наградят в январе.

У проекта уже появились первые участники. Макар Зырянов из Челябинска в этом году пошел в 6 класс. Признается, в прошлом нахватал много троек по важным предметам, но раз уж выпала такая возможность, постарается их исправить:

- Буду стараться, конечно. Я мечтаю стать архитектором, поэтому математика и геометрия мне будут очень нужны. Надеюсь, у меня все получится, – говорит мальчик.

Одержать победу мечтает и ученица 9 класса Марина Иванова. В этом году ей предстоит сдать ОГЭ, поэтому она решила подтянуть свои знания по некоторым предметам:

- Тройка у меня всего одна – по химии, но я очень хочу связать свою жизнь с медициной, поэтому готова постараться и исправить оценку. Ну а еще я очень хочу встретиться с губернатором и задать ему свои вопросы, – рассказывает школьница.

Подробности акции «Дневник первых» узнавайте по телефонам: «Комсомольская правда» – Челябинск: 8 (351) 265-16-33, 266-66-81; Движение Первых Челябинской области: 8-963-155-57-59.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения проекта среди учащихся общеобразовательных учреждений и организаций Челябинской области «Дневник первых» смотрите здесь.