Положение конкурса «Дневник первых»

Бланк с оценками должен заверить классный руководитель и директор школы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса «Дневник первых» (далее – Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Челябинской области (далее – Движение Первых) и АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Челябинский филиал (далее – Комсомольская правда). Конкурс проводится при поддержке Правительства Челябинской области.

1.3. Вся информация о Конкурсе, включая Положение и информацию о партнерах, размещается на сайте Комсомольской Правды www.chel.kp.ru и в группе Движения Первых в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mypervie74.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель Конкурса – повысить успеваемость учащихся образовательных учреждений, продолжить формирование положительного имиджа школ Челябинской области, поддержка и мотивация учащихся в достижении высоких результатов в учебном процессе

2.2. Задачи Конкурса:

- создать дополнительные условия для успешного освоения школьниками образовательных программ;

- стимулировать учеников к активной модели поведения на уроках, к самостоятельному и творческому подходу в изучении предметов;

- поощрить участников конкурса за высокие результаты в изучении предметов школьной программы.

3. Участники конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут стать ученики школ Челябинской области – 2-11 класса включительно (далее – Участник).

3.2. Для подачи заявки на Конкурс необходимо напечатать и заполнить бланк участника. Бланк участника публикуется на сайте www.chel.kp.ru , в ежедневных газетах Комсомольской Правды, в группе Движения Первых социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mypervie74.

3.3. Обязательные условия заполнения бланка:

- бланк заполняется классным руководителем Участника;

- в бланке должна стоять подпись директора школы;

- администрация образовательного учреждения должна заверить бланк печатью;

- в бланк вносятся отметки, полученные учеником по итогам прошлого учебного года;

- в бланк вносятся только те оценки по итогам прошлого учебного года по любому предмету, которые по итогам II четверти и I полугодия были исправлены с оценки «удовлетворительно» на оценки «хорошо» и «отлично».

3.4. Заявку подают родители Участника.

4. Сроки и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс «Дневник первых» проводится с 01 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года.

4.2. Последний день приема бланков – 29 декабря 2023 года.

4.3. Направить бланки можно почтой:

454111, г. Челябинск, ул. Красная, 4, каб. 608, «Комсомольская правда» – Челябинск, 454020 г. Челябинск, улица Воровского, 36, Движение первых – с пометкой «Дневник первых». Или на электронную почту (в этом случае принимаются отсканированные бланки) – kpchel@phkp.ru , rddm74@mail.ru

4.4. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится в Челябинске в январе 2024 года. Дату проведения будет сообщена дополнительно.

5. Жюри конкурса и оценка работ

5.1. Жюри конкурса возглавляют Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Челябинской области Светлана Буравова и главный редактор Комсомольской правды Ирина Фадюшина.

5.2. Победителями признаются те школьники, которые по итогам II четверти или 1 полугодия 2023-2024 учебного года исправили прошлогоднюю оценку «удовлетворительно» на оценку «хорошо» или «отлично» по любому предмету.

5.3. Победителей выбирают в трех группах – 2-5 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. По итогам учебного года будут названы 30 финалистов, по 10 в каждой из групп. В случае, если два и более учеников имеют одинаковое количество отметок «хорошо» и «отлично», все они признаются сильнейшими и количество победителей конкурса будет расширено.

6. Награждение

6.1. Победители Конкурса приглашаются по итогам учебного года на встречу с Губернатором Челябинской области в г. Челябинск. Дата проведения встречи будет сообщена дополнительно.

6.2. Все победители Конкурса получают дипломы от редакции Комсомольская правда, Движения Первых Челябинской области и подарки от партнеров конкурса.

6.3. Также победители проекта побывают на лучших образовательных лекциях и в прямом эфире на радио Комсомольской правды.

6.4. Абсолютный победитель не выбирается и отдельными подарками или дипломами не отмечается.

7. Контакты

7.1. По всем вопросам конкурса обращаться по телефонам: «Комсомольская правда» – Челябинск: 8 (351) 265-16-33, 266-66-81; Движение Первых Челябинской области: 8-963-155-57-59.

Дополнительные вопросы, можно направить на адреса электронной почты: kpchel@phkp.ru , rddm74@mail.ru