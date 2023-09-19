Плавала по Тургояку в темноте: в Челябинской области пропавшую 4 дня назад женщину нашли живой

С берега эвакуировали и женщину, и ее лодку. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области благополучно завершились поиски женщины, которая пропала на озере Тургояк 15 сентября. 42-летняя жительница Миасса жива.

В пятницу женщина решила покататься на лодке. Она отчалила от базы отдыха и заскользила прочь по водной глади. Обратно путешественница не вернулась.

Искать пропавшую принялись полицейские и спасатели. Отдыхающие на Центральном пляже рассказали, что видели похожую женщину. Однако никаких следов горожанки найти не удалось ни в день пропажи, ни на следующие сутки, ни даже позже.

Спасатели заподозрили худшее. Они осмотрели акваторию Тургояка и обнаружили лодку женщины. Перевернутая кверху дном, та лежала на берегу в 12 километрах от пляжа, на котором в последний раз видели горожанку.

Спасатели принялись осматривать береговую линию возле брошенной лодки и ближайший лес. В конце концов женщину удалось найти. Оказалось, что она до вечера дышала свежим воздухом, а вернуться на базу отдыха решила уже в темноте. Местность горожанка знала плохо. Ночью она не могла понять, куда плыть, и причалила к берегу в незнакомом месте. Как выбраться к цивилизации, женщина не сумела придумать до прибытия спасателей.

Ранее в горах Челябинской области заблудилась туристка. Она ненадолго отделилась от группы, зашла в лес — и пропала на два дня. Женщину искали с помощью вертолета, но обнаружить смоли лишь благодаря случайности.

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