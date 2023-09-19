Все открещиваются от детской площадки: суд разбирается в инциденте с 6-летним мальчиком, которому оторвало палец во дворе

На суд отец пострадавшего мальчика принес порванный в тот вечер мяч. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске прошло второе заседание по делу шестилетнего Артемия, которому оторвал часть пальца железный столб, упавший на мальчика во время игры на детской площадке. Родители пытаются доказать, что произошло ЧП по вине рабочих, которые оставили конструкцию недоделанной. Сегодня выступили свидетели, а на вопросы суда попытался ответить представитель управляющей компании ПЖРЭУ.

Началось заседание с уточнения исковых требований. Отец мальчика, выступающий в качестве истца, запросил 400 тысяч у ПЖРЭУ и еще 100 тысяч у администрации Курчатовского района.

– Ребенок понес физические и моральные страдания. Мы считаем, что это было бы достаточной компенсацией, – объяснил отец.

– С исковыми требованиями не согласны в полном объеме, – заявил представитель ПЖРЭУ.

На суд отец принес пробитый футбольный мяч. С ним играл в тот вечер мальчик. Именно за ним побежал Артемий, когда на него свалился столб. Родители уверены, что именно мяч и уберег руку ребенка от большей травмы.

На суде присутствовали представители администрации Курчатовского района и города Челябинска. Все они от площадки открещиваются и заявляют, что никаких работ на ней не производилось. Отвечать за нее должна ПЖРЭУ. Но у представителей компании другой взгляд на вещи.

– Все ремонтные работы проводил ЖЭК. Он к ПЖРЭУ отношения не имеет. Предполагаю, что работы проводились через заключение контрактов. Документов об этом у меня нет. За ЖЭК я не отвечаю, – сообщил представитель компании.

Родители пострадавшего мальчика принесли фото, диск с записью с камеры домофона, снимки травмы ребенка. К тому же за них выступили четыре свидетеля – соседи семьи. Управляющая компания же никаких документов и свидетелей предоставить не смогла.

– 15 апреля в районе 17 часов я услышал странный звук и затем детские крики. Найдя источник, увидел соседского мальчика Артемия Измайлова. Артемий придерживал одну руку другой. Я думал, царапина. Позвонил отцу и сказал готовить лейкопластырь, - рассказал один из свидетелей.

Следующее заседание назначено на 26 сентября. Там должны прозвучать новые слова в защиту ПЖРЭУ.

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