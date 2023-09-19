Двое выпрыгнули из окон: 35-летнего мужчину увезли в больницу с пожара в гостинице Red Crystal в Челябинске

Сейчас пожарные занимаются проливкой и разборкой. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Сегодня днем на улице Доватора в Челябинске загорелось трехэтажное офисное здание, в котором находится гостиница Red Crystal. К месту пожара экстренно направили силы Челябинского гарнизона. На месте ЧП организовали штаб пожаротушения.

Как выяснилось, в комнате на третьем этаже загорелась мебель и б/у вещи. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пожарным удалось быстро локализовать пожар на площади 30 кв. метров. В МЧС России дают другую информацию: предварительная площадь пожара – 50 «квадратов».

Еще до прибытия первых расчетов из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Как сообщает МЧС России в своем телеграм-канале, еще двое выпрыгнули из окон. 35-летнему мужчине понадобилась помощь медиков – его увезли в больницу.

На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники МЧС России. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что открытое горение ликвидировано, сейчас идет проливка и разборка.

Причину пожара установят специалисты отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории, они направлены на место.

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