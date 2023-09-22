Лучше Зарядья: магнитогорский парк «Притяжение» назван лучшим проектом городской среды в России

В итоговом проекте будет освоено более 400 га территории. Фото: «Территория Притяжения»

Парк «Притяжение», вторая очередь которого была сдана в эксплуатацию в Магнитогорске летом этого года, в очередной раз получил высокую оценку на федеральном уровне. Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, который принял участие в заседании областного СПП в Челябинске, отметил большой вклад, который делает крупный бизнес региона в развитие комфортной и качественной городской среды. Особое внимание он уделил «Притяжению», который строится при прямом участии Магнитогорского металлургического комбината и его владельца Виктора Рашникова.

Фото: «Территория Притяжения»

— Коллеги делают очень много для социальной и образовательной сферы, охраны и профилактики здоровья работников и жителей в территориях присутствия, инвестируют в здоровый образ жизни, строят множество спортивных и туристических объектов. — рассказал Александр Шохин. — В частности хочу отметить парк «Притяжение», который может конкурировать и с московским парком «Зарядье» — он, как известно, является сейчас образцом качества туристко-рекреационного и культурно-просветительского свойства. Я думаю, что в Магнитогорске мы получим в итоге объект не просто такого же уровня, а может быть даже более высокого порядка.

Президент РСПП Александр Шохин. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также высоко оценил рвение регионального бизнеса к созданию комфортных условий для работников и членов их семей, инвестиции в качественную городскую среду. Парк «Притяжение» и здесь был назван главой региона образцовым проектом в этом направлении.

— Наш флагман — наша Магнитка и те проекты, которые она реализует в плановом режиме. Мы вместе работаем над важнейшими проектами социальной инфраструктуры, я говорю и о колоссальном проекте парка «Притяжение». Считаю, что это на сегодняшний день это лучший проект развития городской среды в стране, — заявил губернатор.

Другие предприятия Челябинской области Алексей Текслер призвал равняться на непрофильную деятельность ММК в социальной и других сферах.

Фото: «Территория Притяжения»

Парк «Притяжение», первую очередь площадью 27 га которого открыли в июле 2022 года, в итоговом виде будет занимать площадь в 400 га. Каждую новую очередь с новыми ландшафтными и рекреационными объектами там вводят ежегодно — это всегда приурочено к Дню металлурга, который в Магнитогорске одновременно является и Днем города.

— В этом году мы сдали очередные 100 га парка, из которых 12 га занимает искусственное озеро с пляжем и мостиком. Построили видовой холм, где работают всесезонные спортивные активности. Появились несколько детских площадок, спортивная зона на 40 различных площадок. — рассказал председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. — Следующий этап, к которому мы уже приступили — это строительство термального комплекса и закрытого детского парка аттракционов, а также нового фонтана. Все это будет запущено в 2024 году.

Фото: «Территория Притяжения»

Непосредственно к парку будет примыкать хоккейная академия, строительство которой в Магнитогорске также ведется в настоящее время: две хоккейных коробки и здание на площади 2 га. Также ММК в этом году сдал в эксплуатацию два новых спортивных комплекса.

В 2022 году магнитогорский парк «Притяжение» стал дважды лауреатом престижной архитектурной премии «Золотой Трезини»: отдельно оргкомитет оценил ландшафтную архитектуру и входную группу парка, названную лучшим проектом общественного здания.

Развитие парка «Притяжение» рассчитано и на перспективу после 2025 года. К тому времени планируется построить там океанариум и оранжерею с экзотическими растениями.

Океанариум в парке собираются построить в 2025 году. Фото: АО «Мосинжпроект»

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