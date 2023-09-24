Жгли землю с кладбища и разговаривали с мертвой ведьмой: как участники шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» помогли жителям деревни под Челябинском

Ведьма Надежда Шевченко увидела в деревне сильную мертвую ведьму. Фото: Александра Гурьянова

Месяц назад в деревню Фроловка под Челябинском приехали победители разных сезонов «Битвы экстрасенсов»: Александр Шепс, Надежда Шевченко и Влад Череватый. Тогда они встречались с семьей, у которой сгорел дом. По деревне ходило много слухов, но никто не слышал, что именно рассказывали экстрасенсы. На канале «ТНТ» вышел долгожданный эфир передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где раскрыли все тайны Фроловки.

Почему экстрасенсы приехали в Челябинскую области

В Челябинск прилетела тройка сильнейших участников шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»: Влад Череватый, Александр Шепс и Надежда Шевченко. Атмосфера между ними была напряженная: Шепс взял с собой осиновый кол, о чем и предупредил соперников.

Деревня Фроловка находится рядом с городом Копейском под Челябинском. 50 дворов, вокруг леса и поля. Казалось бы, красота. Но местным жителям тут не спокойно, а тревожно. Подозревают, что тут аномальная зона – все время случается что-то плохое. Больше всего боятся пожаров – в деревне много пустырей, где раньше жили люди.

Семья Подколзиных переехала сюда недавно. Купили дом, только сделали ремонт, а потом потеряли все. Чудом сами спаслись.

– В 11 часов дня у нас случился пожар. В это время мы с сыном смотрели телевизор и уснули. Я почувствовала запах дыма – загорелась крыша. Было так страшно. Мы выпрыгнули в окно, – рассказывает Мария Подколзина

Говорят, таких пожаров в поселке было много. К сожалению, спастись успевают не все. А недавно огонь захватил даже кладбище. Пугает людей и то, что постоянно болеют и умирают животные.

– У вас область в принципе не совсем обычная. Как будто бы весь Челябинск притягивает все мистическое: кыштымский карлик, метеорит, – поддразнивает местных ведущий шоу Илья Ларионов.

Всем экстрасенсам задавали только один вопрос: что происходит в этой деревне?

Надежда Шевченко: «В вашем доме живет мертвая ведьма»

Многоликая ведьма Надежда Шевченко появилась на съемочной площадке первая. Прошла мимо людей с большой черной свечой и остановилась около сына Марии Подколзиной – Кирилла. Сказала ему пару слов, а потом довела девушку, что стояла рядом, до слез, разговаривая с какой-то «тварью», которая якобы стояла за ней.

Надежда разговаривала с давно умершей ведьмой, которая стояла за спинами жителей поселка. Та призналась, что она наслала пожар и не дает женщинам рожать.

– Старая такая она. Горбатая или сутулая, – описала мертвую ведьму Надежда. И пошла вслед за ней к месту, где она сейчас живет.

Надежда Шевченко уверена, что во всем виновата ведьма. Фото: скриншот эфира телеканала ТНТ

Поселилась нечисть в доме Елены и даже похвасталась ведьме, что у нее там есть свое кресло. Надежда уверенно сказала, что ее мертвая коллега делала привороты, порчи и криминальные аборты на позднем сроке. Надежда уверена, что и к пожарам причастна эта ведьма.

– Это ведьмино место. И потомки здесь ее есть.

Надежда уверяет: ведьма изживет всех жителей деревни, кроме своего потомства.

Местные вспоминают, что жила тут когда-то Баба Шура. Она даже якобы делала криминальные аборты и сидела за это в тюрьме в Казахстане.

Влад Череватый: «Коты забрали на себя смерть»

Влад пошептался с каждым участником, каждому рассказал об их проблемах в прошлом и настоящем. А Марии сказал, что не должна она тут жить, тем более два раза уже чуть не сгорела. Но пообещал, что больше не сгорит. И посоветовал больше котов не заводить – пять уже в огне погибли.

– Смерть на себя забрали. А собаке повезло, выжила, – рассказывает чернокнижник Влад Череватый.

Влад сразу повел Марию и всю съемочную группу на место, где сгорел ее дом. Даже показал, какая дверь раньше скрипела и где она была. После вопроса: почему начался пожар, сказал: «Давайте поедем на кладбище».

Чернокнижник Влад Череватый уверен: негатив есть, но это не проклятие. Фото: скриншот эфира телеканала ТНТ

Череватый считает, что в пожаре виноваты соседи:

– Должны были гореть они. У вас с ними конфликт был.

А потом оказалось, что через забор живут родственники той самой умершей ведьмы, которую увидела Надежда Шевченко. Но местные рассказывают, что именно соседка в день пожара побежала стучать в окна, чтобы разбудить Подколзиных.

По дороге на кладбище Владислав рассказывал про каждый дом: здесь дети орут, здесь раком болели, а здесь недавно колдовали.

Сказал сразу: всех спасать не будет. Часть заберет, но полностью все это не уйдет.

– Негатив есть, но это не проклятие. Кто-то что-то кому-то делает. Людям нечем заняться, скучно. И много колдунов здесь, – отметил Череватый.

Чернокнижник отправил местных собирать землю с кладбища, чтобы ночью разжечь костер. Потом пепел могли забрать все жалующие и посыпать им перед калиткой. А негодникам пообещал откат.

Александр Шепс: «Здесь никаких проклятий нет. Во всем виноваты вы сами»

– Я сразу хочу предупредить всех тех, кто пришел сюда с детьми, вы сделали большую ошибку. То, что сейчас здесь будет происходить вряд ли позабавит ваших детей, – с этой фразы начал общение с жителями деревни Александр Шепс.

Лене, у которой в доме якобы живет мертвая ведьма, сказал: «Если не вырвешься, здесь зачахнешь».

Люди признаются: когда Шепс стал с ними общаться, словно согрел их своим теплом. Сразу стало спокойно.

Но не всем было уютно. Из толпы вылетел мужик, подбежал к Шепсу и категорично попросил отойти от его дома. А медиум сказал, что когда дети рожают – это плохо. Оказалось, его жена родила первого ребенка в 14 лет.

– Здесь никаких проклятий нет. Здесь все гораздо хуже, все в черноте. Здесь отцы бьют своих сыновей, дочери повышают голос на своих матерей. Нет здесь никакой первопричины, она в вас. Это не проклятие – это называется злые языки. А что мешает злым языкам забирать человеческие жизни? – обратился ксобравшимся Шепс.

А еще он отметил, что видит, о чем думает Марина и это зря: ведь соседи не виноваты в пожаре.

Медиум Александр Шепс уверен, что во всем виноваты сами люди. Фото: скриншот эфира телеканала ТНТ

Как экстрасенсы помогли жителям деревни

После индивидуального общения экстрасенсы собрались все вместе. И тут началось: давление, крики, Надежда даже прокляла Шепса (но потом все исправила).

Шепс был не согласен с вердиктом Надежды. Он никакую ведьму здесь не увидел.

– После нашего разговора ко мне подошли потомки бабы Шуры. Они стали оправдываться: мол, это не может быть наша бабушка, – рассказывает Надежда Шевченко.

Александр Шепс не верит в то, что говорят его коллеги-экстрасенсы.

Людям надо было самим выбрать, кто им поможет. Единогласно проголосовали за Шепса.

Медиум сказал, что уберет скопленный негатив и закроет воронку. А будет ли новый, зависит уже от людей. Шепс провел специальный ритуал и даже нашел саму воронку. Она была у того самого дома, где живут потомки бабы Шуры. Ее дочка Валентина не вытерпела и вышла к Александру из толпы.

Шепс видел только ее боль: умерших мужа и сына. Обнял и пожалел, а она разрыдалась. Сначала ее обнял Шепс, а потом и вся деревня.

А Влад Череватый все-таки развел большой костер. Все же пообещал помочь: «Проект пройдет, а люди останутся. Поэтому я за свой базар отвечаю».

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