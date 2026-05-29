Рыжая красавица сильно изменилась в любви и ласке. Фото: Челябинский зоопарк / vk.com

Лисица Майя с любопытством осматривает посетителей зоопарка, а у сотрудников и вовсе выпрашивает ласку, словно кошка. Так и не скажешь, что судьба ее была совсем непростой… Вспоминаем историю рыжей красавицы, которую выходили и искренне полюбили в челябинском зоопарке 12 лет назад.

Фото: Егор Голубкин / Челябинский зоопарк / vk.com

Осталась без мамы и долго не ела

Крохотную слабую лисичку южноуральцы увидели на трассе в Курганской области. Она сидела одна на обочине: истощенная, голодная и очень напуганная. Уже позже выяснят, что ее мама угодила под машину.

Добрые люди без раздумий подобрали несчастного зверька и повезли туда, где о ней точно позаботятся, в челябинский зоопарк. Символично, что юная лисица попала туда в День защиты детей – 1 июня 2014 года.

Фото: Челябинский зоопарк / vk.com

Ветеринары сразу осмотрели малышку и поразились: на рентгене косточки у нее были тоненькие, как ниточки. Сначала даже переживали, как бы она себе ничего не сломала. Причина оказалась в сильной нехватки кальция. Оказалось, что она очень долго ничего не ела – была слишком мала для охоты.

Тогда же определили примерный возраст малышки – около месяца. Поэтому ей дали имя Майя – по месяцу, в котором она родилась. А 1 мая каждого года сотрудники и гости музея отмечают ее день рождения и готовят подарки!

Фото: Челябинский зоопарк / vk.com

«Позволяет чесать ее за ушком»

У Майи особенная связь с людьми. Зоологи заменили ей родителей, выкармливая ее из бутылочки и всему обучая. А рыжая красавица в ответ безумно их полюбила. Когда была совсем малышкой, сидела у них на руках. Повзрослев она, конечно же, перестала так делать. Но все равно осталась очень ручной и ласковой. К слову, именно из-за этого она бы и не смогла выжить в дикой природе – без человека.

– Она дружелюбна и позволяет любимым сотрудникам почесать ее за ушком. Любит облизывать пальцы, ни разу не кусала никого из наших сотрудников. Майя умеет приносить игрушки и с большим удовольствием играет с людьми, которые ей особенно симпатичны. Но не надо думать, что наша Майя белая и пушистая – в вольере именно она – главная, – рассказывает экскурсовод челябинского зоопарка Эльвира Шарипова

Майя очень любит ласку. Фото: Челябинский зоопарк / vk.com

1 мая 2026 года Майе исполнилось 12 лет. Специалисты признают, что это уже почтенный возраст – по человеческим мерам – 50-60 лет. Но она очень бодрая, веселая и активная. В зоопарке у нее есть все шансы прожить в любви и ласке еще много счастливых лет.

Фото: Челябинский зоопарк / vk.com

Фото: Челябинский зоопарк / vk.com

Фото: Челябинский зоопарк / vk.com

Фото: Челябинский зоопарк / vk.com

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