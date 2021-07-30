Косточки были тонкие как ниточки: в челябнском зоопарке выходили лису-сироту

Лиса Майя живет в челябинском зоопарке уже 7 лет. Фото: челябинский зоопарк

Большинство питомцев челябинского зоопарка — спасенные животные, для которых жизнь в дикой природе чуть не обернулась гибелью. В самом добром спецпроекте КП-Челябинск продолжает делиться удивительными историями. Сегодня речь пойдет об осиротевшей лисичке Майе. Ее совсем крошкой, в истощенном состоянии с хрупкими и тонкими как ниточки косточками, сотрудникам зоопарка передали неравнодушные люди.

Шанс на спасение от гибели малышка получила семь лет назад. Проезжающие по Курганской трассе жители Челябинска случайно увидели ее на обочине. Маму, как позже выяснилось, сбила машина. Голодная, напуганная и истощенная…

Без долгих раздумий кроху подобрали, и очень символично в День защиты детей, 1 июня 2014 года, передали туда, где о ней позаботятся профессионалы — в зоопарк.

Лисичка с рождения отличалась очень ласковым нравом. Фото: челябинский зоопарк

— Она очень долго ничего не ела, — рассказала культорганизатор челябинского зоопарка Любовь Кадомцева. — Из-за сильной нехватки кальция, при осмотре опасались, как бы ничего у нее не сломалось — настолько она была тоненькая. На рентгене косточки были как ниточки. Ветеринары тогда установили, что примерный возраст малышки — около месяца.

Зоологи заменили крохе родителей. Выкармливали ее из бутылочки, поэтому она до сих пор с любовью относится к людям. Говорят, что если подставить руку, она не укусит. Но мы проверять не решились.

Майя до сих пор обожает сотрудников зоопарка. Фото: Челябинский зоопарк

— Сотрудников зоопарка она обожает, — продолжает Любовь Кадомцева. — Они дали ей кличку Майя — в честь месяца, в котором она родилась. С детства она отличалась очень ласковым нравом, любила сидеть на руках и всегда легко шла на контакт.

Первые несколько месяцев лисичка была на карантине. Она быстро окрепла, как и все детеныши проявляла активность и игривость. К концу лета ее впервые увидели челябинцы.

Особое удовольствие - прогулка на шлейке. Фото: челябинский зоопарк

Сейчас она живет в вольере вместе с еще тремя лисицами — лисичкой Милисой и двумя старичками Рыжем и Пыжем.

— Самцы попали в зоопарк с переломанными лапами, в дикую природу после реабилитации и восстановления их уже не выпустишь, — продолжает Любовь Кадомцева. — У Рыжа травма была такая, что пришлось все собирать по кусочкам. А Милиса родилась на звероферме, но попала к нам из семьи. Ее люди завели как домашнее животное, но выдержали всего три дня. Лисы же имеют свойство разносить квартиру, неприятно пахнуть, поэтому хозяева разочаровались в своем решении и передали ее нам.

Игривый нрав у рыжей красавицы с детства. Фото: челябинский зоопарк

В зоопарке рацион у лисиц разнообразный — курица, говядина, творог и многое другое. За рационом тщательно следят ветеринарные врачи.

Справка КП

Лисица — один из популярных персонажей русских народных сказок, басен, поговорок. Люди не зря приписывают ей проворство и ловкость, хитрость и сообразительность. Доказано, что рассудочная деятельность этих животных находится на более высоком уровне, чем у многих других зверей.

Лисицы хорошо приспосабливаются к разнообразным условиям обитания. Им одинакового хорошо в степи, горах, лесу и пустыне. Неслучайно их ареал обитания — вся Евразия (исключение – юго-восток), северные части Америки и Африки. Вид занесен в Международную Красную Книгу.

Ведут оседлый образ жизни. В зависимости от района обитания длина их тела колеблется от 60 до 90 сантиметров, а хвост — всегда больше половины тела с головой. Весят от четырех до 10 килограммов. Имеют ярко-рыжую окраску спины с неясным крестообразным узором на лопатках. Грудь, брюхо и кончик хвоста — белые, тыльная сторона ушей — черная.

Жевать свежую травку — особое удовольствие Фото: Кирилл САДЫКОВ

Семьи лисицы строят не очень крепкие. В конце зимы они объединяются в пары. После 52-56 дней беременности на свет появляются четыре-пять, а иногда до 10 слепых детенышей. Прозревают малыши на 13-15 день. Самец принимает участие в воспитание молодняка, который взрослеет и покидает нору к осени. После этого семья распадается и до следующей весны звери живут поодиночке.

Зимой молодых лисиц уже трудно отличить от взрослых. Они становятся половозрелыми в годовалом возрасте.

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