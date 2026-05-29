«Я никого не пощажу за моего ребенка»: долгожданная дочь погибла в утробе матери прямо в роддоме. Ее мама уже 2,5 года судится с врачами, которые ей не помогли

В память о доченьке остались фотографии во время беременности и снимок с УЗИ. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Молодая мама Вика не смогла взять первую дочку на руки и даже взглянуть на нее. Ведь запланированная беременность и роды закончились трагедией – крошка появилась на свет мертвой. Почти 2,5 года родители пытаются добиться справедливости и наказать врачей, из-за которых их малышка стала ангелом. Извинились ли медики за допущенную ошибку? Что показал результат экспертизы? И чего хочет добиться мама? Вика честно рассказала об этом журналисту КП-Челябинск.

«Мне не дали подержать доченьку в первый и последний раз»

Вика стала первый раз мамой в 21 год. Они с мужем очень ждали первую дочку. Но Сашенька уже не дышала, когда появилась на свет. Это произошло 17 января 2024 года.

В роддом Магнитогорска Вика попала за два дня до этого из-за отошедшей пробки. Она мучилась от дикой боли в пояснице и не могла спать. Медики же ставили ей уколы обезболивающего, делали УЗИ, брали анализы и заверяли, что все хорошо.

Но Виктория словно чувствовала, что что-то не так, а в ее животе шевелилась доченька. Ночью начались схватки – заболела буквально каждая клеточка тела. Но все это она переживала одна в коридоре.

– Дежурная медсестра мне ответила, что в такое время никого вызывать не будет, вколола обезболивающее и отправила посидеть в коридоре или палате. Я ей показала, что у меня схватки, а она мне ответила: «Я в этом не понимаю, мне можешь не показывать», – вспоминает Вика.

На следующий день ей сделали КТГ – сердце ее доченьки еще билось. Но уже тогда было понятно, что состояние малышки стало хуже. Решили делать кесарево сечение. Но когда малышку достали, она не заплакала. Вика сказали, что крохотное сердечко малышки не бьется.

– Доченьку мне не показали, не дали даже подержать в первый и последний раз! – со слезами рассказывала Вика сразу после трагедии.

Через неделю после всего этого ужаса Вика рассказала нам, как пережила весь этот ужас. Уже тогда они с мужем начали долгую борьбу за справедливость.

«Они просят пощадить врача»

Все это время Вика вместе с юристом пытается разобраться, что же тогда произошло. В выписном эпикризе врачи написали, что крошка задохнулась. Причин этому придумали сразу несколько: вызванные беременностью отеки, инфекция мочевых путей, легкая анемия… припомнили даже то, что Вика когда-то курила!

Но ведь во время беременности мамочку заверяли, что с ней и малышкой все в порядке. Да и инфекции во время обследования обнаружены не были. Поэтому Вика и ее муж наняли юриста и начали запрашивать экспертизы.

Недавно одна из них показала, что не Вика виновата в том, что произошло с ее дочкой.

– Новая экспертиза доказала вину врачей, – рассказывает Виктория.

С ее результатами родители подали гражданский иск о компенсации морального вреда. Молодая женщина просит не озвучивать сумму, которую они взыскали с больницы. Да и главными тут были далеко не деньги – Виктория очень хочет, чтобы виновные ответили за то, что произошло с ее дочерью.

– Когда узнала решение суда, я была рада – все-таки бумеранг существует. Они до сих пор перед нами даже не извинились. При этом представитель больницы просит пощадить врача, но я отказалась – мы будем настаивать на уголовном деле. Когда я просила помочь мне, никто не помог. Вот и я никого щадить не собираюсь – пусть отвечают за то, что они сделали с моей доченькой, – рассказывает Виктория.

Мама, потерявшая своего ребенка, признается, что хочет самого жестокого наказания за свою дочь. Она точно знает, кто виноват, и хочет доказать это в суде, теперь уже в ходе рассмотрения уголовного дела.

Важно отметить, что Вика и ее муж продолжают жить дальше – недавно их второй дочери исполнился год. Виктория уже рассказывала нам, как после трагедии они решились на второго ребенка. Но о Сашеньке они не забывают ни на день.

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