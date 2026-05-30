«Холодно, но ниче»: в селе Париж под дождем стартовал юбилейный полумарафон

Спорт, мода и Париж. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Главный день Парижского полумарафона в Нагайбакском районе проходит под дождем. К такому гости не привыкли, потому что в предыдущие годы стояла жара. Но спортсмены этому даже рады: бежится легче.

Для проведения забега центр Парижа перекрыли для машин: гостей разместили в местной школе, моделей «Парижской недели моды» в Доме культуры, а местный музей практически без перерыва проводит экскурсии.

Поддержать событие приехал губернатор Алексей Текслер, а также южноуральские именитые спортсмены: участник Олимпийских игр по спортивной ходьбе Василий Мизинов и серебряный призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина. Конькобежка вышла на старт вместе со своей дочкой Оливией.

"Парижскую милю" пробежал Алексей Текслер и Ольга Фаткулина с дочкой Оливией. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

— Оливка пробежала почти целую милю сама, — поделилась Ольга Фаткулина. — Я в восторге от того, что столько людей, столько энергии. Я сюда за этим и приехала. А еще показать моей маленькой кровиночке, что такое спорт.

Соревновательная часть закончилась быстро. Пьедестал у мужчин на 21,1 км заняли спортсмены из Чувашской Республики. А вот у женщин он получился полностью Южноуральским. Главные медали получили Анастасия Деркач, Ирина Рукавцова и Екатерина Аксенова.

Победитель полумарафона Анастасия Деркач. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Победители полумарафона получили премии. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Под дождем пройдет и «Парижская неделя моды». Весь день модели дефилировали по мокрому подиуму в репетициях, но событие, к которому так долго готовились, из-за погоды отменять не стали. Коллекции представят несколько дизайнеров России и Челябинска.

Главным приглашенным гостем стал историк моды Анатоль Вовк. Показ не станет последним событием Парижского полумарафона.

Для гостей выступит Chris Yank со своим главным хитом «Холодно». Слова из его песни «Холодно, холодно, но ниче» как нельзя лучше подходят по настроению. Завершится первый день ночным забегом «Огни уральского Парижа».

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Медали особенные - юбилейные. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Шоссейная трасса из-за дождя стала трейловой. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Символ полумарафона - гусь. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

В музее села Париж сегодня наплыв гостей. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

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