«Степа расцветает и оттаивает на глазах»: спасенный из тесной клетки медведь резвится в новом доме. Опекуны показали, как косолапый живет в экопарке

Медведь Степан свободно бегает по своему вольеру и питается фруктами. Кадр с видео: Медведь Степан | Новая жизнь на Зюраткуле / ВКонтакте

Прошло несколько месяцев с момента спасения медведя-узника Степана, который около 10 лет жил в тесной грязной клетке в центре Троицка. Тогда за его судьбу переживали люди по всей стране и буквально умоляли вытащить его из этих ужасных условий. Сейчас косолапый живет в экопарке «Зюраткуль», где у него началась белая полоса. Он обрел «приемных родителей» – опеку над мишкой получила руководитель экопарка Анна Осипова. На днях спасители Степана поделились новым видео с косолапым, и рассказали, как он обживается на новом месте.

На кадрах медведь резвится в просторном вольере и бегает туда-сюда. Сейчас он наконец-то получил возможность свободно двигаться и исследовать пространство, хотя раньше все было иначе: в тесной клетке площадью всего около 4 квадратных метров он не мог даже встать в полный рост, а каждое его движение буквально сковывали железные прутья. С аппетитом Степан берет из рук опекунов вкусную грушу. Даже на видео видно, как лоснится шерстка на солнце, хотя местами заметны проплешины. Этому есть объяснение: у всех медведей летом начинается линька, а поскольку у Степана была повреждена часть кожного покрова, залысины более заметны. В экопарке рассказывают, что внешние особенности не мешают мишке чувствовать себя хорошо, а шерсть – дело поправимое, тем более косолапый каждый день получает свою порцию рыбьего жира и витаминов.

Опекуны медведя Степана показали, как резвится косолапый в своем вольере Видео: Медведь Степан | Новая жизнь на Зюраткуле/ ВКонтакте

– Степочка вполне счастлив. Пусть сейчас он выглядит не особо презентабельно, мы делаем все возможное и соблюдаем все рекомендации, чтобы он восстановился к зимней спячке.

В социальных сетях новые кадры с медведем вызвали волну умиления. Подписчики пишут, что с радостью наблюдают за его восстановлением.

– Как же он радуется, когда ему приносят витаминчики, и как он встречает добрым взглядом. Степка в надежных руках. Ролики пересматриваем и радуемся за мишутку, – пишет Татьяна.

– Веселый, жизнерадостный, любознательный Степушка. А все проплешинки как рукой снимет через некоторое время, будет полностью красивая шубка, – комментирует Ната.

– Степа у нас и так красавчик, а сейчас витаминчиков наестся, на солнышке погреется и вообще будет неотразимым. Спасибо экопарку за такое чуткое доброе отношение. Мишка наш счастлив, – благодарит Марина.

– Слезы счастья за обаятельного Степана-«козлика». Мальчик расцветает на глазах, оттаивает и оживает, – радуется Надежда.

По словам сотрудников экопарка, сейчас Степан чувствует себя прекрасно: активно двигается, хорошо ест, а обследования показали, что в целом он здоров. Однако последствия многолетнего содержания в тесной клетке остались.

– Есть потертости на морде и задней лапе. Но как заверили ветеринары, правильное питание, забота и любовь сделают свое дело.

За жизнью Степана в социальных сетях следят тысячи людей. Многие не только пишут слова поддержки, но и переводят деньги на вкусняшки для медведя – за май набралось около 17 тысяч рублей.

Напомним, история косолапого прогремела в апреле 2026 года. Люди забили тревогу о состоянии медведя, ведь его бывший хозяин пропал на СВО, ухаживала за Степаном пожилая женщина. Тогда медведя удалось перевезти в экопарк, при этом старую клетку пришлось буквально вскрывать, чтобы освободить животное и доставить его в безопасное место. Ветеринар Карен Даллакян, который помог спасти мишку, отмечает, что при должном уходе у Степана впереди долгая жизнь – как минимум еще 30 лет.

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