«Теперь у меня три руки! Я счастлив!»: колдун Артем Бесов отпустил свою погибшую любимую и победил в «Битве экстрасенсов»

Артем Бесов признался, что второе место было бы для него провалом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Зрители выбрали победителя 25 сезона «Битвы экстрасенсов». Им стал колдун из Златоуста Артем Бесов. Финальная серия вышла в эфир вечером 6 июня. В ней Артем Бесов рассказал о своем даре, отношениях с погибшей 9 лет назад Илоной Новоселовой, а потом и вовсе подарил зрителям намек на новую влюбленность.

«Меня это пугало»

Фанаты встречают колдуна плакатами и дружными криками: «Артем! Артем! Артем!». Мужчина скромно им улыбается и идет дальше. Но его первая съемка в этом сезоне была не такой приятной.

На первом испытании колдуну нужно было найти человека в багажнике машины. В том ангаре в душе Артема Бесова бушевала буря, ведь 10 лет назад он уже пытался пройти это испытание.

– Тогда у меня не получилось. Моя девушка, которая почти стала победителем «Битвы экстрасенсов» в свое время, не хотела, чтобы я шел. Она поехала со мной, и у меня не получилось найти. Она умерла 9 лет назад, это Илона Новоселова. Я ее до сих пор люблю и постоянно чувствую связь, – признался тогда колдун.

В этот раз Артем Бесов справился с завязанными глазами, ведь с даром он живет уже много лет.

Артем родился 35 лет назад в семье милиционера и швеи в городе Златоуст Челябинской области. Удивительно, но такая необычная фамилия настоящая, ведь в их семье она уже не одно поколение.

– В старину называли такой фамилией, чтобы темная сила не смогла к этому ребенку подойти и навредить. Он – Бесов, он – свой, – объясняет колдун.

Его мама Елена признается, что ее сын особенный, она поняла еще в роддоме. И поводом к этому стало большое родимое пятно на голове – в этом месте у него растут светлые волосы. Обрадовалась такой необычной «метке» его прабабушка Зина, у которой было похожее родимой пятно и родовой дар. К Зинаиде Никитичне люди ходили как к ведьме.

– Когда мы приезжали к ней, у нее всегда было ко мне особое отношение. Она садила меня напротив печи, из которой шел жар, и что-то шептала, я поворачивался, а у нее был совершенно другой взгляд, – вспоминает Артем.

А после ее смерти у юного Артема начались странные приступы: звон в ушах, головные боли и ощущение, что ты знаешь о том, что сейчас произойдет.

– Поначалу меня это пугало. Это было дико, – не скрывает мама Артема Елена.

Парень пытался прожить обычную жизнь. Он отучился в инженерном вузе и устроился на завод. Но чем дальше он пытался быть как все, тем отчаяннее что-то билось внутри, словно рвалось наружу. Он постоянно чувствовал тоску и одиночество.

«Если плохо, нужно обратиться в церковь»

Девушка у Артема тоже была необычная – эпатажная ведьма Илона Новоселова. Артем ласково называл ее «Мурмуркой», а она его – «Лемуром» из-за больших глаз. Их отношения были яркими, полными любви, ревности и магии.

Но 9 лет назад она случайно выпала из окна. Бесов до сих пор винит себя в том, что не смог спасти любимую. Усугубляли все ее фанаты, которые обвиняли во всем произошедшем именно Артема. Тогда парень сначала ничего не ел и ни с кем не разговаривал. А потом начал заглушать боль алкоголем, следом пришли депрессия и затворничество. Удивительно, но спасла колдуна не магия, а Бог.

– Если плохо, нужно обратиться в церковь, поставить свечку за упокой, за своего родного. Самый простой путь от сердца к Богу – это церковь, – уверен Артем Бесов.

Проект «Битва экстрасенсов» тоже помог Артему пережить горе. Чем больше он помогал людям, тем меньше становилась его боль. А перед финальным испытанием он попросил помощи у Илоны, потому что ему было особенно волнительно и тяжело. Но когда прошел испытание, понял, что ее рядом не было, что она поверила в него – он все сможет сам. После этого он понял, что готов проститься с любимой:

– Теперь я могу позволить себе жить дальше. Отпустить тебя полностью.

«Бесов тот еще, он способен на такое»

Похоже Артем Бесов и правда готов жить дальше. В финале он в очередной раз оказал знак внимания итальянской ведьме Дженнифер Бьянки.

Для Дженнифер принесли огромную корзину с белыми розами и запиской «Ты перевернула мой мир». Она была уверена, что это от ее парня. Но медиум Анжела Гома на это предположение лишь улыбнулась и сказала:

– Ну, Бесов тот еще. Бесов способен на такие поступки.

Дженнифер грустно призналась, что если они от Артема, то придется их вернуть:

– Я не буду принимать цветы от другого мужчины в таком контексте.

И буквально через минуту приехал колдун. Он зашел в зал с двумя белыми букетами – для Анжелы и Дженнифер. От ответа про первый букет для итальянской ведьмы он умело уходил. А потом немного грустно ответил:

– Она же сказала, что это любимый человек ей подарил.

Правда, ее парень Костя признался, что букет не от него. После этого всем все стало ясно. Но девушка в очередной раз отмахнулась от ухаживаний колдуна.

«Второе место было бы провалом»

И вот озвучили долгожданные результаты голосования. Четвертое место заняла Дженнифер Бьянки (5 тысяч голосов), третье – Варвара Петрович (100 тысяч голосов), второе – Анжела Гамо (125 тысяч голосов), а первое Артем Бесов – за него проголосовали 173 тысячи раз – это почти 43%от всех голосов.

Артем сначала словно не поверил, посмотрел на ведущего, сматерился и все же пошел за рукой.

– Ну здравствуй, моя победа!

А потом сжал награду двумя руками и присел на корточки, счастливо на нее поглядывая.

– Хочу сказать спасибо каждому, кто позволил испытать мне эти чувства, эти эмоции от победы. Спасибо за шанс начать жить по-новому, по-другому. Когда мы говорили о «Битве», Илона не любила вспоминать сезон, в котором она заняла второе место. Для меня второе место было бы полным провалом. Уверенности в том, что я займу первое место, не было. Все что угодно могло произойти, но зритель отдал эту победу мне. Теперь у меня три руки! Я счастлив! – обратился к своим фанатам Артем Бесов.

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