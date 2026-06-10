«Будем помнить и продолжать его проекты»: близкие и коллеги проводили в последний путь известного политтехнолога Евгения Маклакова

Евгений Маклаков останется в памяти коллег веселым и жизнерадостным Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области простились с известным политтехнологом, GR-директором КП-Челябинск, ведущим радиопрограммы «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда» Евгением Маклаковым. Наш коллега скоропостижно скончался в минувшие выходные, ему было 57 лет.

Траурная церемония состоялась в храме Александра Невского в селе Харино, а похороны — в соседнем селе Миасском. Помимо близких друзей и родственников проститься с Евгением Маклаковым пришли множество людей, с кем он когда-то работал: представители органов власти, предприниматели, активисты и, конечно же, коллеги из редакции КП-Челябинск и других СМИ.

— Мы будем помнить Евгения Валерьевича и продолжать проекты, которые он делал, — пообещала директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова.

Знавшие Евгения Маклакова люди вспоминали его как доброго, неравнодушного, отзывчивого, веселого и креативного человека.

В КП-Челябинск Евгений Маклаков пришел в 2021 году. За это время придумал и реализовал немало важных проектов. Этой весной он стал инициаторам акции «Флаг памяти». Благодаря ему (и, конечно же, с его участием) на кладбищах заменили тысячи флагов бойцов спецоперации. Но в первую очередь он всегда оставался политконсультантом, помогая нашим читателям разбираться в этой непростой сфере в рубрике «Битва за Думу». А в конце прошлого года Евгений Маклаков вошел в топ политтехнологов России — его отметили в первой лиге политтехнологов России-2025 в рамках рейтинга «Трезвого политолога». Также он стал лауреатом XI Национальной премии Российской ассоциации политических консультантов «Выбор» с проектом «Как посадить в тюрьму пиксель: агитация, которую пытались запретить».

Уход Евгения Валерьевича стал неожиданностью и трагедией для всего коллектива челябинской «Комсомолки». Выражаем соболезнования его родным и друзьям. Вечная память.

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