«Ты пришел сюда как вдовец Илоны!»: Александр Шепс отчитал колдуна Артема Бесова в финале «Битвы экстрасенсов»

Александр Шепс и Артем Бесов поспорили из-за погибшей Илоны Новоселовой. Фото: Михаил Фролов, Артем Бесов / ВКонтакте

Колдун Артем Бесов мало кого оставляет равнодушным. У одних он вызывает любовь и восхищение, а других раздражает своими золотыми браслетами, постоянными воспоминаниями о погибшей любимой и многим другим.

Еще до того, как стало известно о победе Бесова в 25 сезоне «Битвы экстрасенсов», его отчитали экстрасенс Александр Шепс и ведьма Надежда Шевченко. Что же их не устроило?

«Там была безответная любовь»

По традиции к финалистам «Битвы экстрасенсов» еще до оглашения результатов заглядывают в гости предыдущие участники и победители. Конечно же, Александр Шепс не стал исключением. Вот только пришел он не с добрыми словами напутствия (по крайней мере к Бесову).

– Артем – ты прекрасный колдун, ты это доказал. Но есть пара нюансов. Я считаю, если бы ты пришел как Артем Бесов, было бы гораздо ярче. Мастерство у тебя, действительно, есть, но вот вопрос: какого уровня? Но ты пришел как вдовец Илоны! – считает Александр Шепс.

– Ты рассуждаешь как обычный хейтер. Думаешь: она во мне, я ее копирую или выезжаю на ней? Я спокойно это воспринимаю, как и кучу других подобных высказываний, – ответил ему Бесов.

– Ты считаешь, что перерос ее?

– Да. Саш, я не хочу с тобой поводу Илоны говорить. С ней ты у меня ассоциируешься негативно. Она ничего хорошего о тебе не рассказывала. У вас была какая-то своя дружеская история. И когда ты приходишь и начинаешь мне про это говорить, мне не хочется.

– Ты считаешь, что у нас была дружеская история? – с намеком спросил Шепс.

– Конечно. Я это знаю.

– Значит, Илона тебе не много рассказывала.

Колдун Бесов не стал продолжать этот спор и просто согласился с известным экстрасенсом. Но в душе у него все еще бушевала буря – Шепс открыто намекал, что у него что-то было с Илоной Новоселовой – погибшей 9 лет назад девушкой Артема Бесова, которая тоже была финалистом «Битвы экстрасенсов». Поэтому,

– Да не было там романа никакого. Я несколько лет прожил с Илоной, я знаю. Там точно была безответная любовь, – настаивал Бесов.

«Я связалась с его любимой, царство ей небесное»

Пришла и известная ведьма Надежда Шевченко. К Артему бесову у нее были серьезные претензии:

– Ты можешь повыше брюки поднять? Я почему на ногах не вижу цепей золотых? Ты что как елка то? – спросила у колдуна Надежда Шевченко

Похоже он выбрал слишком нарядный образ: пиджак с черепами и золотые цепи на руках. Но Бесов спокойно ответил, что ему так нравится.

– Я помню Илону Новоселову. Да она бы плюнула тебе под ноги за это все, – настаивала на своем Шевченко.

Однако и после этого колдун с ней не согласился. Поэтому ведьма продолжила настаивать на своем: по ее словам, все это мешает работать экстрасенсу. Артем лишь терпеливо выслушивал.

– Я тут связалась с его любимой, царство ей небесное, она сказала: «Сними эти браслеты», – перешла к запрещенным приемам Надежда Шевченко.

И тут колдун не выдержал:

– Не надо комментировать. Всегда проще меня уколоть через Илону.

Но ведьма уверена, что Бесов сам в этом виноват:

– Все знают твою трагедию и соболезнуют, но почему мертвый человек должен был быть пропускным билетом? – спросила она напоследок у колдуна.

Перед уходом ведьма подарила Бесову удостоверение с фотографией Илоны Новоселовой и якобы ее словами о том, что надо все-таки снять браслеты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.