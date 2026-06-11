На дороге образовались огромные лужи. Фото: Читатель КП

В Челябинске сильный ливень вечером 11 июня вызвал не только появление захватывающей дух радуги, но и серьезные проблемы.

Фото: Читатель КП

На улице Труда в районе первого трамвайного депо разлилась мини-речка. Рядом с зоной затопления остановились трамваи – вагоновожатым под водой не удается разглядеть рельсы.

Автомобилям приходится преодолевать участок практически вплавь.

Фото: Читатель КП

— Ливневки систематически забиты, каждую грозу так, — пожаловался читатель КП-Челябинск. — Трамваи стоят по Труда и Первой Пятилетки в сторону центра.

Фото: Читатель КП

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