Пострадали помидоры и капуста: крупный град в выходные испортил будущий урожай южноуральцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вчера вечером, 13 июня на Еткульский округ Челябинской области обрушился сильный дождь с грозой и крупным градом. Стихия побила будущий урожай садоводов в огородах. По словам местных жителей, пострадали помидоры, капуста и ягоды.

Непогода в регионе продолжается уже неделю. По ночам держится похолодание, а ливни с грозами стали привычным делом. В Еткуле град оказался особенно сильным, и теперь дачники не знают, восстановятся ли посадки.

По прогнозу на воскресенье, 14 июня, в областном центре ожидаются облачность с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Град тоже возможен. Впрочем, уже с середины следующей недели в регион, обещают метеорологи, вернется летняя жара.

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