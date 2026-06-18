Найти можно все. Нужно только приложить немного усилий Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Одним теплым предпраздничным июньским вечером наш журналист, возвращаясь домой, неосторожно выронила связку ключей в трамвае. Правда, поняла она это, только когда оказалась у запертого подъезда. Справившись с паникой и благополучно забрав запасной ключ у родственников (как назло в это время телефон показал 1% заряда), она решила не сдаваться и выяснить, как вернуть пропажу. Спойлер — все получилось, но не сразу. О том, как найти вещь, потерянную в трамваях Челябинска, читайте в нашем материале.

Ключи было жалко. И не только потому, что совсем недавно купила новый стильный чехол, чтобы коварные железяки не рвали карманы. И даже не из-за наличия на связке брелока, привезенного подругой из Китая. Главное — на ключ от домофона, использующегося как проездной, уже были положены кровно заработанные деньги.

Обратившись к силе интернета, я выяснила, что в Челябинске есть бюро находок, куда сгружают потерянные в трамваях пожитки. Пролистав сайт и не найдя среди забавно описанных чужих потеряшек свою яркую ключницу, было решено звонить на горячую линию.

Такие забавные описания потерянных вещей. Фото: chelget.ru

Никто не отвечал, поэтому, честно дождавшись понедельника (бюро работает только в будни), я позвонила снова, и рассказала девушке по ту сторону трубки все детали о своих ключах: какого цвета чехол, что на брелоке, когда именно я их оставила. Подробности очень важны — сотрудники бюро записывают их и ваш контактный номер телефона. Потом с утра связываются с диспетчерами челябинских депо и выясняют, где спряталась потеряшка. Честно сказать, я ожидала, что ключи найдутся сразу, но прошло еще несколько дней после звонка, прежде чем со мной связались и пригласили приехать за вещами.

Что делать, если потерял вещь в трамвае в Челябинске: бюро находок, телефон, адрес

1. Проверить сайт бюро находок и проверить, нет ли вашей потеряшки среди фотографий с найденными вещами;

2. Позвонить по номеру +7 (951) 241-60-50 (только в будние дни, до 18:00);

3. Подробно описать внешний вид, детали того, что вы потеряли, сказать, в каком это было трамвае и когда именно;

4. Ждать. И не паниковать — если вы действительно потеряли вещь в одном из трамваев, она обязательно найдется (пусть и не на следующий день);

5. Приехать за потеряшкой либо в бюро находок в Трамвайное депо №1 на ул. Первой Пятилетки, 30 (туда вещи отправляются каждый четверг), либо в диспетчерский пункт, о котором вам скажет оператор.

Такие забавные описания потерянных вещей. Фото: chelget.ru

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