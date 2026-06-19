От башни Тамерлана до казачьей крепости: идеи для тура выходного дня в Варненском районе

В Варненском районе есть что посомтреть. Фото: Ольга Щапина, АНО «Центр проектного развития», varna74.ru

Туристы в Челябинской области часто удивляются: почему в южных районах — Варненском, Троицком и Нагайбакском — есть поселки с названиями европейских столиц? Париж, Берлин, Лейпциг, Варна... Ответ — в истории оренбургского казачества. В XIX веке укрепленную пограничную линию перенесли с верхнего течения Урала в глубь степей. За короткий срок там основали более 30 военных постов. Сначала они обозначались номерами, но в 1843 году вышло положение: новым казачьим поселениям присвоить названия в память о сражениях, где участвовало оренбургское казачество. Так на карте появились Париж — в честь взятия французской столицы в 1814 году, где отличились нагайбакские казаки под командованием атамана Платова, а также Фершампенуаз, Кассель, Лейпциг, Арси и Варна. Сам Варненский район назван в честь победы в Болгарии.

Сегодня отправляемся в путешествие по Варненскому району — знакомиться с ее главными достопримечательностями.

Башня Тамерлана: чья тайна хранит мавзолей?

Мавзолей Кесене — визитная карточка района, изображенная на гербе Варны. Образец древней мусульманской мемориальной архитектуры, окутанный легендами и тайнами. Высота мавзолея — 17 метров. Дата постройки доподлинно неизвестна. Подобные сооружения есть в Башкирии, Туркмении, на Северном Кавказе. В окрестностях найдено 6 курганов эпохи бронзы, один — раннего железного века и около 150 — позднего средневековья. Издревле это место использовали как кладбище.

По легенде здесь похоронена дочь тюрко-монгольского завоевателя. Фото: Ольга ЩАПИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Кесене» переводят как «мавзолей», «надгробный дом», «дворец усопших». Второе название — башня Тамерлана. По легенде, здесь похоронена дочь тюрко-монгольского завоевателя. Вход в мавзолей открыт. Внутри — слабо освещенная комната с каменным полом.

Соколиный облет: панорама с вершины

Соколова гора — живописный скальный выход недалеко от сел Николаевка и Арчаглы-Аят. Памятник природы районного значения расположен на слиянии рек Арчаглы-Аят и Карталы-Аят.

Здесь растут редкие реликтовые растения. Фото: varna74.ru

Флора поражает: здесь растут редкие реликтовые растения — тархун, зверобой и козлятник (последний — в единственном месте Варненского района). С вершины открывается чудесный вид на окрестности. Место идеально для пикника, а на близлежащих реках — хорошая рыбалка.

Красный кирпич казачьей славы

Николаевская крепость — оборонительное сооружение XIX века, основанное в 1835 году на реке Арчаглы-Аят как сторожевой пост Оренбургского казачьего войска в день Святителя Николая. Крепость построена в форме квадрата, стены выложены из красного кирпича, который делали на месте. Высота стен — 10–12 метров, толщина — 0,5 метра. На стенах — бойницы, по углам — зубчатые башни с амбразурами для пушек. Вдоль стен с внутренней стороны насыпан земляной вал. Ворота были дубовыми, позже — железными.

Николаевская крепость - памятник регионального значения. Фото: varna74.ru

В центре крепости в 1845 году возвели церковь в честь Святого Николая Угодника — кирпичную, крестообразной формы, с центральным и боковыми входами. Высота сооружения — 15–17 метров. Венчает его центральный купол с крестом высотой около 6–7 метров, по бокам — три малых купола. Внутри сохранилась живопись на стенах и сводах.

В 1971 году крепость взята под охрану как памятник местного значения, в 1990 году отреставрирована. С 1996 года передана в бессрочное пользование Челябинской епархии.

Белая гора: что скрыто под землей

Белая гора — памятник природы на берегу реки Средний Тогузак, в трех километрах от села Варна. Прекрасное место для отдыха и прогулок, но не только. Сложное геологическое строение этих мест предопределило богатство варненских недр: здесь найдены металлосодержащие руды, графит, охра, а также разнообразные строительные материалы.

Белая гора - памятник природы. Фото: varna74.ru

Так что прогулка у Белой горы — это еще и повод задуматься о том, какие сокровища скрывает уральская земля.

«Шумный брод»: утесы, которым 300 миллионов лет

Гидрологический памятник природы «Шумный брод» в долине реки Тогузак. Организован в 1991 году, протяженность охраняемой зоны — 2 км до границы с Казахстаном. Место примечательно живописными утесами на левом берегу: их высота достигает 20–30 метров. Сложены они древними интрузивными породами верхнепалеозойской эры — возраст этих гранитов, диоритов и гранодиоритов составляет 250–300 миллионов лет.

«Шумный брод» в долине реки Тогузак. Фото: varna74.ru

На правом берегу - ковыльно-разнотравная степь, а на первой надпойменной террасе можно встретить можжевельник казацкий — растение, занесенное в список особо охраняемых на Урале.

Деревянное чудо в немецком селе

Церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери 1872 года в селе Лейпциг — выявленный памятник архитектуры. Выполнена в лучших традициях православного культового зодчества, автор неизвестен. Церковь имеет четыре прямоугольных помещения: притвор с шатровой колокольней, трапезную, двухъярусный храм и апсиду.

Деревянная церковь символизировала исторический и культурный центр казачьего села. Фото: varna74.ru

Размеры: ширина — от 3,59 до 6,25 метра, длина — 15,63 метра, высота колокольни до луковицы — 12,38 метра. Деревянная церковь символизировала исторический и культурный центр казачьего села. В настоящее время церковь восстановлена.

Окаменевшая история: следы древней жизни

Геологический памятник — скальные выходы сланцев с останками ископаемых в 4 км на северо-восток от села Варна, в береговой зоне реки Нижний Тогузак.

Фото: varna74.ru

Здесь обнаружены скальные выходы метаморфических пород с ископаемой палеофауной и флорой. Опорный разрез при геологическом картировании. Охраняется с 1989 года.

Верстовой столб: куда ведут дороги?

Стела-указатель на въезде в Варну установлена в 2016 году по инициативе правоохранительных органов при содействии районной администрации. Финансировала проект Русская медная компания.

Стела указывает направления на поселки, названные в честь побед русских войск. Фото: varna74.ru

Стела выполнена в виде верстового столба, символизирует связь района с металлургической отраслью и указывает направления на поселки, названные в честь побед русских войск: Лейпциг, Берлин, Порт-Артур, Париж, Варна.

Жемчужина с полумесяцем

В райцентре стоит красавица-мечеть «Нур» — словно жемчужина с золотыми полумесяцами на минаретах. Торжественное открытие состоялось после 11 лет строительства.

Мечеть «Нур». Фото: varna74.ru

Храм возводили на века, посильную лепту вносили не только мусульмане. В день открытия все заметили добрый знак: на небе параллельно минарету появился полумесяц.

Как строился главный храм

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Варне начали строить в 2001 году, но история прихода уходит в 1997-й, когда инициативу проявил председатель районного общества инвалидов Антон Кузин. Верующие собрали подписи и обратились к митрополиту Иову и главе администрации. Первые службы проходили в школе искусств — священник приезжал за 100 километров.

Храм строили 8 лет. Фото: varna74.ru

В 2000 году приход зарегистрировали, выделили помещение бывшего магазина. 18 августа 2001 года заложили первый камень нового храма и установили крест на месте алтаря. Строительство длилось восемь лет, и 21 сентября 2009 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, храм освятил митрополит Челябинский и Златоустовский Иов.

Статья подготовлена по материалам официального турпортала Челябинской области ChelTravel.

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