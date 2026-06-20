«Мы – одна большая семья»: Бажовский фестиваль собрал тысячи гостей в Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Второй день Бажовского фестиваля народного творчества в селе Демарино Челябинской области проходит особенно насыщенно: с утра на площадках идут мастер-классы, выступления и интерактивные программы, а поток гостей не прекращается.

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Фестиваль, который уже более 30 лет объединяет мастеров, творческие коллективы и хранителей традиций со всей страны, в этом году собрал свыше 3500 участников из десятков регионов России. Среди них делегации из Курганской, Свердловской, Кировской, Самарской, Саратовской, Омской, Тюменской и Нижегородской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Мордовия и Удмуртия, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Москвы.

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Торжественно открыл фестиваль губернатор Челябинской области Алексей Текслер и отметил масштаб события, его значения для региона. По его словам, Бажовка уже вышла далеко за пределы Челябинской области.

Фото: правительство Челябинской области

– Фестиваль проходит в Год единства народов России. Действительно, мы – одна большая семья. Когда мы вместе и едины, мы непобедимы, несмотря ни на какие обстоятельства. Нет никаких сомнений, что мы вместе и у нас впереди только одна большая, самая важная победа. И, сохраняя такие традиции здесь, на Бажовском фестивале, мы ее, безусловно, приближаем.

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

На фестивале развернулись ремесленные ряды, гастрономические зоны, сцены с фольклорными и театральными программами, а также семейные интерактивные площадки. А в программе более 300 мастер-классов, дегустаций и презентаций, а также свыше 100 творческих событий.

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Свои номера представляют фольклорные коллективы, театральные студии, молодежные объединения и национальные центры из разных регионов страны.

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