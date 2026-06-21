Николай Цискаридзе приехал на Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» и перед спектаклем пообщался со зрителями Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

На творческую встречу с Николаем Цискаридзе в Челябинске пришли поклонники задолго до начала. Народный артист России приехал на Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» и перед спектаклем пообщался со зрителями. Разговор, который модерировала общественный деятель Ирина Текслер, оказался настолько живым, что зал то и дело взрывался смехом.

Кстати, в Челябинск он приехал уже в новом статусе – амбассадора проекта «Культурная столица России – 2027». Но разговор почти сразу ушел от официальной повестки. Спрашивали о детях, воспитании, культуре, таланте, русском характере и даже о том, почему люди воруют цветы с клумб.

– Я никогда не понимаю, что такое культурная столица. Культура либо есть, либо ее нет, – заметил Цискаридзе.

Больше ста юных артистов

Вместе с Николаем Цискаридзе в Челябинск приехали воспитанники Академии Вагановой. Больше ста человек. Ради этой поездки пришлось заказывать отдельный самолет.

Выпускники академии прилетели практически без отдыха. Они только закончили выступление в Кремле, ночью сели в самолет и отправились на Урал.

Для Челябинска приезд будущих звезд балета стал событием особенным. Более того, на сцену вместе с выпускниками впервые вышли южноуральские дети, которые занимаются классическим танцем.

Ирина Текслер моделировала всю творческую встречу Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

– Когда есть конечная цель, учиться гораздо легче. Ребенок понимает, зачем он ходит на занятия. Может быть, после этого кто-то захочет заниматься серьезно. А может, среди этих детей окажется настоящий талант.

Именно о таланте он говорил особенно эмоционально.

– Из шестидесяти детей, которых мы обязаны принимать каждый год, по-настоящему способных единицы. Найти такого ребенка – большая редкость.

«Им бы научиться не бросать фантик»

«Дети – это сволочи», – в какой-то момент заявил Цискаридзе, вспоминая истории из преподавательской практики. Публика расхохоталась и зааплодировала.

Разговор о детях постепенно перешел в разговор о воспитании вообще. И тут Цискаридзе оказался совсем не похож на строгого ректора. Он признался, что современные дети живут в мире, который взрослые уже не всегда понимают.

– Между двадцатипятилетними и двадцатитрехлетними уже пропасть. А между нами, кому за пятьдесят, и ими – вообще огромная разница.

Кажется, в этот вечер множество раз смеялся не только зал, но и сам Николай Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

По его словам, педагогу сегодня приходится постоянно подстраиваться под новое поколение.

– Чему их научить? Да самым простым вещам. Не кидать фантик на пол. Не опаздывать. Сосредоточиться больше чем на тридцать минут.

Потом добавил уже серьезно:

– Любому ребенку можно дать две вещи – любовь и образование. Все остальное в человеке уже заложено.

«Не воровать туалетную бумагу в общественных местах – это тоже культура»

Одной из самых неожиданных тем встречи стала… туалетная бумага. Цискаридзе вдруг заговорил о том, что культура начинается вовсе не в театре.

– Не воровать туалетную бумагу в общественных местах – это тоже культура. Не ломать. Не красть. Не портить то, что сделано для всех.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Поводом стали разговоры о городских клумбах, с которых жители Челябинска иногда выкапывают петунии.

– Когда ты видишь что-то красивое, почему обязательно нужно это сломать или унести домой? Это ведь сделано для всех.

Потом артист вспомнил историю из Большого театра. Там постоянно исчезала туалетная бумага. Новый директор решил не искать виноватых.

– Украли – положили новую. Опять украли – опять положили. И где-то через месяц все закончилось.

Но куда больше его поражают собственные ученики.

– У нас все время кто-то ломает двери в туалетах. Причем зверски.

После короткой паузы добавил:

– Я вот был очень шаловливым ребенком. Но сломать дверь в туалете мне никогда не хотелось.

«Будьте русскими»

Один из самых серьезных вопросов вечера касался того, как сохранить русскую культуру. Ответ Цискаридзе начал с воспоминания о своей учительнице, великой балерине Галине Улановой. Он рассказал, что однажды пересматривал ее последнее интервью. В конце разговора журналист спросил, что она хотела бы пожелать людям.

– И вдруг она посмотрела в камеру и сказала: «Будьте русскими».

Эти слова, признался артист, спустя годы поразили его до глубины души.

– Наверное, это означает, что надо уважать свою землю, своих родителей, своих соседей, память своих предков.

После этого он неожиданно заговорил о собственной семье.

– У меня нет ни капли славянской крови. Мама грузинка, отчим армянин, няня украинка. Но русский язык для меня родной.

После разговора – очередь за автографами и короткими словами от артиста Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Именно поэтому он убежден, что культура начинается с уважения.

– Свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого.

И тут снова вернулся к истории с петуниями.

– Их украли не только у города. Их украли у соседа, который смотрел из окна и радовался этим цветам.

Почему он против десятков балетных училищ

Один из вопросов задали поклонники челябинского балета. Зрители попросили Цискаридзе помочь региональным театрам решить кадровые проблемы.

Артист признался, что выступает против бесконечного открытия новых хореографических училищ. Причина проста: преподавателей катастрофически не хватает.

– Можно открыть школу, выделить деньги, сделать красивое здание. Но где вы возьмете специалистов?

Он напомнил, что советская система была выстроена очень четко: крупные училища готовили кадры сразу для нескольких регионов.

Сейчас, по его словам, ситуация изменилась, а старая модель так и не получила полноценной замены.

– Я не против того, чтобы у всех было все. Но система дала сбой в девяностые годы, и ее до конца так и не настроили.

При этом он подчеркнул, что Россия продолжает вкладывать огромные средства в культуру.

– Я не знаю другой страны, где на культуру тратится столько денег.

Но сразу добавил:

– Я против халтуры. Люблю самодеятельность, которая приносит удовольствие. Но не люблю самодеятельность под маркой профессионального искусства.

Некоторые поклонники не удержались и прикоснулись к народному артисту Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

«Мы переели балет»

В какой-то момент разговор коснулся самого балета. И тут Цискаридзе неожиданно признался, что люди искусства тоже устают от своего дела.

– У нас профессиональная деформация. Мы переели балет.

Он вспомнил Екатерину Максимову, которой посвящен знаменитый челябинский фестиваль.

– Когда ее ученица завязывала ленточки на пуантах, Катя смотрела на это с таким сожалением и говорила: «Слава Богу, что это не я».

Зал снова рассмеялся.

– В какой-то момент наедаешься этим, особенно когда живешь в таком бешеном ритме.

«Я очень ленивый человек»

Под конец встречи Цискаридзе спросили, как ему удается столько работать, если он постоянно говорит о собственной лени.

– Я грузин в этом на сто процентов. Я очень ленивый человек.

Он рассказал, что в отпуске может целыми днями лежать на диване и вставать только в случае крайней необходимости.

– Чем свободнее одежда и чем больше можно валяться, тем лучше.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

А потом неожиданно подвел итог всей своей жизни:

– Я иногда думаю: как же я нагрешил в прошлой жизни, что в этой меня засунули в балет.

Но именно в этой самоиронии и заключается феномен Николая Цискаридзе. Человек, который называет балет каторгой, всю жизнь остается ему верен. Человек, который признается в лени, продолжает руководить одной из главных балетных школ страны. И человек, который говорит о культуре, начинает разговор вовсе не с театров и музеев, а с простого правила:

– Не ломать. Не воровать. И уважать другого человека.

Под конец встречи он произнес фразу, которая, кажется, лучше всего его характеризует:

– А чего врать-то? Жизнь такая короткая.

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