Челябинцы воруют с улиц кашпо с петуниями

В администрации Челябинска уже несколько сезонов подряд борются с ненавистниками цветов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске вандалы вырывают петунии из кашпо, которыми украсили центральные улицы. А некоторые горожане покушаются даже на целые цветочные контейнеры.

— К сожалению, люди забирают кашпо с петуньями себе, — рассказал мэр Алексей Лошкин. — Нужно разобраться. Все эти украшения делаются для людей. И надо к этому подходить бережливо. Вырванные цветы не прибавляют красоты городу.

Напомним, несознательные челябинцы занимаются уничтожением цветов уже не первый год. В прошлом петунии даже пытались сжечь.

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