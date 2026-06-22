Кадр с видео: Медведь Степан | Новая жизнь на Зюраткуле / ВКонтакте.

Спасенного из тесной клетки медведя Степана балуют полезными сладостями в экопарке. Косолапого угостили клубникой – сейчас как раз сезон. Милым видео опекуны медведя поделились в социальных сетях.

– Уж очень хотелось порадовать наших медведей свежими ягодами! Врачи разрешили дать и Степе, если на теле нет свежих расчесов… Поэтому решили и нашего малыша порадовать, – рассказали в экопарке.

На видео заботливые сотрудники сначала раскладывают ягоды клубники в вольере Степана, а потом уже сам косолапый собирает ее и лакомится. Не просто угощение, а целое развлечение! Наблюдать за таким – одно удовольствие.

Опекуны спасенного в Челябинской области медведя Степана накормили его клубникой

Фанаты Степана могут напугаться – медведь сейчас выглядит не совсем здоровым. Но переживать не стоит. Ветеринары заверяют, что несмотря на активное облысение, косолапый сохраняет активность и подвижность.

– Мы сотрудничаем с ветеринарной службой – рацион корректируется еженедельно. Дополнительно введены витамины и антигистаминные препараты. На сегодня рацион состоит из каши, рыбьего жира, сырой рыбы, моркови, витаминов в виде добавок и большого количества свежей травы, – объяснили в экопарке.

А вот яблоки, груши и ягоды пока вывели из рациона. Возможно, на что-то из этого у Степы аллергия.

Люди, которые ухаживали за Степаном, поделились, что такая странная линька у него уже два года. Летом медведь полностью сбрасывает шерсть, а к зиме обрастает.

История Степана потрясла многих в апреле 2026 года. Люди забили тревогу о состоянии медведя, ведь его бывший хозяин пропал на СВО, а ухаживала за Степаном пожилая женщина. Тогда медведя удалось перевезти в экопарк, при этом старую тесную клетку пришлось буквально вскрывать, чтобы освободить животное. Известный ветеринар Карен Даллакян рассказывает, что при должном уходе у Степана впереди долгая жизнь – лет 30, а то и больше.

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