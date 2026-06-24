Кадр с видео: Медведь Степан | Новая жизнь на Зюраткуле / ВКонтакте.

Спасенный косолапый Степан стал любимчиком тысяч людей. Фанаты мишки переживают о том, как он живет в новом просторном доме на территории экопарка. Тщательно следят за его линькой, питанием и чистотой воды в бассейне. Наверное, поэтому опекуны медведя решили показать, как они проводят уборку в месте, где Степа любит купаться.

Воду в бассейне меняют каждый день. Но с полной мойкой – только раз в неделю. Процедура очень тщательная и, конечно же, долгая.

– Уборка занимает около трех часов: старую воду нужно полностью откачать, бассейн промыть и снова грязную воду убрать. Далее налив чистой воды – это еще примерно часа четыре, – рассказали в экопарке.

Бассейн простой – без системы фильтрации и очистки, поэтому все делают вручную. А за работниками в это время из-за решетки тщательно следит медведь Степан – похоже проверяет, чтобы все было сделано правильно.

Опекуны спасенного в Троицке медведя Степана показали уборку его бассейна

Объяснили и причину того, почему вода становится зеленого цвета:

– Степа моется там, купает ветки и моет траву, которую ему приносят. А порой и оставляет их там плавать… Температура воздуха делает свое дело и окрашивает воду в зеленый цвет.

В комментариях люди умиляются хозяйственности Степана и благодарят сотрудников экопарка за заботу о медведе.

– Такой лапулюсик любознательный! – пишет Елена.

– Глаз да глаз за уборкой. Строгий хозяин! – комментирует Ирина.

– Работы непочатый край у вас. Степка все проверяет, – добавляет Анастасия.

История Степана потрясла многих в апреле 2026 года. Люди забили тревогу о состоянии медведя, ведь его бывший хозяин пропал на СВО, а ухаживала за Степаном пожилая женщина. Тогда медведя удалось перевезти в экопарк, при этом старую тесную клетку пришлось буквально вскрывать, чтобы освободить животное. Известный ветеринар Карен Даллакян рассказывает, что при должном уходе у Степана впереди долгая жизнь – лет 30, а то и больше.

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