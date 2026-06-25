Один день — сотни впечатлений: в Городе Эльтаун пройдет четвертый мультиформатный фестиваль «Эльфест»

Праздник завершится пенной вечеринкой.

4 июля Город Эльтаун снова станет большой летней площадкой для отдыха, спорта, творчества, музыки, вкусной еды и семейных развлечений. Здесь пройдет четвертый мультиформатный фестиваль «Эльфест» — событие, где каждый найдет занятие по душе независимо от возраста, интересов и настроения.

Это тот самый день, когда не нужно выбирать между спортом, шопингом, детскими активностями, лекциями, музыкой и шоу. Все будет в одном месте. Максимальная концентрация впечатлений — в атмосфере летнего города, живого общения и настоящего праздника.

Танцы, хиты и море пены

Весь день на фестивале будет работать харизматичный ведущий с интерактивной программой — с играми, конкурсами, общением с гостями и хорошим настроением.

Одним из самых зрелищных блоков станут танцевальные All Styles батлы. Участников и зрителей ждут энергия, импровизация, сильные эмоции и настоящий уличный драйв.

Музыкальную часть продолжит кавер-группа «Голосовое сообщение». Любимые хиты, живой звук создадут ту самую атмосферу, ради которой хочется остаться до финала.

А завершится праздник ярко, громко и по-летнему — пенной вечеринкой. Море эмоций, смех, танцы и счастливые лица станут эффектной финальной точкой «Эльфеста».

Спорт, движение и заряд энергии

На фестивале можно будет начать день с практики йоги и медитации, освоить техники концентрации и расслабления, зарядиться энергией и настроиться на летнее настроение.

Любителей динамики ждут интерактивный блок от ХК «Трактор», турнир 3х3 от Федерации баскетбола Челябинской области, мастер-класс по футболу и веселые соревнования «Мама, папа, я» с шуточными состязаниями для всей семьи.

Особая часть программы — «Забег малышей». Самые юные участники от 6 месяцев до 1,5 лет преодолеют свою первую дистанцию длиной 2,5 метра. Поддержка зрителей, шквал аплодисментов на финише — все будет почти как на Олимпийских играх.

Вкусно, красиво и с душой

На фермерском рынке гости смогут попробовать и купить натуральные продукты от местных производителей: мед, сыры от частных сыроварен, сыродавленные масла, молочную продукцию, яйца, колбасы, сало, полезные сладости, чай и наборы для выращивания микрозелени.

Рядом развернется маркет товаров ручной работы. Здесь представят изделия из эпоксидной смолы, мягкие игрушки, вязаные шапки, украшения, аксессуары для волос, броши, деревянная посуда, свечи и другие авторские вещи, которые хочется рассматривать, выбирать и забирать с собой.

Маленьким гостям — большие приключения

Детская программа обещает быть особенно насыщенной. Ребята смогут пообщаться с пони из центра иппотерапии «Добрая лошадка», попробовать себя в игре на барабанах на мастер-классе от Детской филармонии, создать игрушку из ткани и сделать «ветерки на удачу» на «Фабрике воздушных чудес».

На фестивале будет много активностей для детей разного возраста.

Также в программе — семейная игра в крестики-нолики, аквагрим, веселые игры и развлечения.

Вдохновиться, задуматься, открыть новое

На фестивале можно будет не только отдохнуть, но и вдохновиться новыми идеями. В лектории поговорим о том, как искусство меняет восприятие мира, почему важно осознанно выбирать вещи, что на самом деле мы оставляем детям и как создать дом, в который хочется возвращаться.

Фото: Предоставлено "КП".

Гостей ждут темы о чарующей силе искусства, секретах тканей и ухода за любимыми вещами, семейных ценностях, публичности, самопрезентации, уюте, традициях и пространстве, которое помогает отдыхать, собираться вместе и чувствовать себя дома.

И еще больше впечатлений

Кроме того, в программе экскурсии по цветущему Городу Эльтаун, тест-драйв автомобильных новинок, полезные и увлекательные интерактивы от партнеров и множество развлечений для всей семьи.

Где и когда

Встречаемся в Городе L-Town 4 июля с 14:00 до 17:00.

Чтобы дорога была комфортной, для гостей будет курсировать бесплатный шатл от ЖК «Ньютон» и остановки «Алое поле».

Приезжайте всей семьей, зовите друзей и проведите этот летний день в L-Town — там, где можно попробовать новое, отдохнуть душой, вдохновиться, посмеяться, потанцевать, вкусно поесть и увезти с собой красивые фотографии и море позитивных эмоций.

Получить приглашение.

erid: 2W5zFFzUby3

Реклама ООО «ЭльтаунДевелопмент», ИНН 7453148551