«Одна хорошо, а две лучше»: челябинские школьники рассказали, как сдали ЕГЭ на 200 баллов

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Два выпускника из Челябинской области в этом году набрали по 200 баллов на ЕГЭ. Алиса Богомолова и Егор Ламзин получили максимальные результаты сразу по двум предметам и вошли в число лучших выпускников региона.

Напомним, в области в этом году восемь школьников сдали ЕГЭ на 200 баллов. Чаще всего высшие результаты приходились на точные и естественно-научные дисциплины – математику, информатику, химию и биологию.

Алиса Богомолова получила высший балл по химии и биологии. Она училась в лицее № 35, а параллельно занималась в онлайн-школе. К подготовке всерьез подключилась в 11 классе.

– Особых лайфхаков не было. Просто каждый день решала задания, – сказала выпускница.

Летом позволила себе паузу, а затем снова вернулась к занятиям. Существенную помощь, по ее словам, оказал один из фондов, оплативший курсы. Перед экзаменами сильного волнения не было. Алиса скорее чувствовала спокойствие, потому что год подготовки уже подходил к концу.

– По химии примерно ожидала такие баллы, так как уже писала пробники на 100 баллов, а вот результат по биологии стал приятной неожиданностью, – рассказала девушка.

После школы Алиса планирует поступать в Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова и связать жизнь с медициной. Она пока думает о дерматологии, но окончательное решение еще может измениться.

– Хочу помогать людям и заниматься тем, что по-настоящему важно, – подчеркнула Алиса.

Егор Ламзин из физико-математического лицея №31 также набрал 200 баллов – по профильной математике и информатике. Готовился он в основном в школе, без репетиторов и дополнительных курсов.

– Репетиторов не было. Просто много решали в школе и делали домашку, – пояснил он.

К информатике готовился около года, а к математике намного меньше – последние два-три месяца. В школе было много практики и регулярные домашние задания, которых, по его словам, оказалось достаточно.

– Особых секретов и лайфхаков нет, просто надо максимально стараться вникать в материал, – отметил выпускник.

К экзаменам Егор подошел спокойно. Он признался, что волнение было минимальным и не мешало работе на экзаменах. Результаты он сразу же рассказал маме. По словам парня, она радовалась больше него.

– Сразу же ожидал максимальный балл по обоим предметам, первая реакция – не расстроился и обрадовался, – рассказал Егор. – Особенно обрадовался сотке по информатике, потому что одна хорошо, а две лучше.

После школы Егор планирует связать будущее с бизнес-информатикой и, по его словам, в перспективе хочет работать на себя. Сейчас он выбирает между двумя московскими вузами – Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

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