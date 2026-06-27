Из-за сильных дождей отрезано движение между Миассом и Учалами: на дороге образовался провал

Посреди дороги образовался провал. Фото: прокуратура Челябинской области

Из-за сильных дождей в Челябинской области размыло еще одну дорогу: Миасс — Учалы возле села Устиново. Судя по фото, которые публикует надзорное ведомство, транспортную артерию просто разделило на две части.

— Движение на участке дороги Миасс-Учалы отрезано, транспортное сообщение с селом Устиново из Миасса отсутствует, — сообщили в прокуратуре Челябинской области. — По предварительным данным причиной разрушения стал сход воды с полей из-за обильных дождей.

Прокуратура организовала проверку.

Фото: прокуратура Челябинской области

В администрации Миасса рассказали, что автобусы № 413 «Автозавод – с. Устиново» и № 435 «Автозавод – сад Южный» будут ходить в объезд.

— Альтернативный маршрут пролегает через с. Кундравы, с. Филимоново и д. Алтынташ.

Маршрут 435 временно переведён на два рейса в день: в 7:20 и в 16:00. Маршрут 413 переведен на три рейса: утро, день, вечер.

— Первый рейс отправится по расписанию в 5:35 от Предзаводской площади. Остальные рейсы корректируются. Информация будет сообщена дополнительно.

Отметим, что это уже второй случай за сегодня. В Миасском городском округе сильными дождями размыло защитную насыпь старого пожарного пруда у поселка Черновское. Пострадал участок автодороги на Миасс, а также одна из местных улиц. От большой воды пострадали более 10 частных домов. Там также проводит проверку прокуратура.

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