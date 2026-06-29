Отбилась от группы: пропавшую на сплаве по реке Ай туристку ищут с помощью квадрокоптеров

Поиски 35-летней туристки продолжаются уже несколько дней с привлечением экстренных служб и беспилотников. Фото: СУ СК РФ по Челябинской области

В Челябинской области разворачивается поисково-спасательная операция после трагического инцидента на воде. По предварительным данным, днем 28 июня группа из 15 человек участвовала в организованном сплаве на сапбордах по реке Ай. Во время маршрута одна из участниц, 35-летняя женщина, отбилась от группы. Ее доска перевернулась, и пострадавшую сильным течением унесло под воду, не оставив ей шансов выбраться самостоятельно.

Помочь женщине попытались туристы, но потерпели неудачу. Сейчас к поискам привлечены несколько десятков сотрудников различных ведомств, применяется спецтехника.

— В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов совместно с экстренными службами проводятся поисково-спасательные мероприятия, в том числе с применением квадрокоптеров, — рассказали в Следственном комитете.

Организатором сплава выступал индивидуальный предприниматель, предоставивший оборудование в прокат. В региональном управлении Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

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