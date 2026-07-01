Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Режим беспилотной опасности объявили на территории Челябинской области 1 июля 2026 года. Об этом сообщили в правительстве региона. Возможны временные перебои в работе и связи и доступа к интернету. Собрали все, что известно на данный момент о беспилотной опасности в регионе.
Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области 1 июля 2026 года. Об этом сообщили в правительстве региона в 10:09 часов утра. Спустя несколько минут читателям КП-Челябинск начали приходить уведомления от РСЧС и ЕДДС.
– Оставайтесь дома и не подходит к окнам или пройдите в укрытие, – сообщает региональный РСЧС.
В этих же сообщениях сказано, что режим беспилотной опасности объявлен в Челябинской области 1 июля в 10:05 утра.
В правительстве Челябинской области также напомнили жителям о том, что возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету.
Режим «Беспилотная опасность» вводится в регионах при обнаружении БПЛА в соседней области или у границы — прямой угрозы пока нет, однако предупреждение действует заранее. Это позволяет привести спецслужбы в повышенную готовность и заблаговременно развернуть систему защиты. Меры включают временное отключение мобильного интернета для создания радиопомех и ограничение работы аэропортов — все, чтобы минимизировать риски от потенциальных атак дронов.
Кстати, на этой неделе такой режим в регионе введен впервые. Последний раз «Беспилотную опасность» объявляли в четверг, 25 июня.
Во время режима беспилотной опасности жителей Челябинской области просят сохранять спокойствие и проявлять осторожность.
Специалисты научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики совместно с Антитеррористической комиссией Челябинской области подготовили памятку о поведении при угрозе атаки беспилотников. Главное правило — сохранять спокойствие и действовать без паники. В зависимости от места нахождения алгоритм действий различается.
Если вы внутри здания — немедленно отойдите от окон и переместитесь в помещение без оконных проемов: ванную, коридор, кладовую или туалет. Лифтами пользоваться категорически запрещено.
На улице нужно как можно быстрее зайти в ближайшее строение или спуститься в подземный переход. В крайнем случае можно укрыться за густыми кустами или стволом дерева.
При нахождении в автомобиле или общественном транспорте — покиньте салон и найдите безопасное место в здании, подвале или переходе.
Обнаружив упавший беспилотник, немедленно сообщите о происшествии по номеру 101 или 112.
В регионе действует запрет на фото- и видеосъемку дронов и последствий их падений — соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер ещё в сентябре 2025 года.
1 июля 2026 года беспилотная опасность в Челябинской области была введена в 10:05 утра. Сообщение об отмене режима опубликовали в 15:19.
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