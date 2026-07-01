Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Режим беспилотной опасности объявили на территории Челябинской области 1 июля 2026 года. Об этом сообщили в правительстве региона. Возможны временные перебои в работе и связи и доступа к интернету. Собрали все, что известно на данный момент о беспилотной опасности в регионе.

Режим беспилотной опасности в Челябинске 1 июля 2026 года

Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области 1 июля 2026 года. Об этом сообщили в правительстве региона в 10:09 часов утра. Спустя несколько минут читателям КП-Челябинск начали приходить уведомления от РСЧС и ЕДДС.

– Оставайтесь дома и не подходит к окнам или пройдите в укрытие, – сообщает региональный РСЧС.

В этих же сообщениях сказано, что режим беспилотной опасности объявлен в Челябинской области 1 июля в 10:05 утра.

В правительстве Челябинской области также напомнили жителям о том, что возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету.

Что означает режим беспилотной опасности, который ввели в Челябинске 1 июля 2026

Режим «Беспилотная опасность» вводится в регионах при обнаружении БПЛА в соседней области или у границы — прямой угрозы пока нет, однако предупреждение действует заранее. Это позволяет привести спецслужбы в повышенную готовность и заблаговременно развернуть систему защиты. Меры включают временное отключение мобильного интернета для создания радиопомех и ограничение работы аэропортов — все, чтобы минимизировать риски от потенциальных атак дронов.

Кстати, на этой неделе такой режим в регионе введен впервые. Последний раз «Беспилотную опасность» объявляли в четверг, 25 июня.

Во время режима беспилотной опасности жителей Челябинской области просят сохранять спокойствие и проявлять осторожность.

Что делать при угрозе атаки БПЛА

Специалисты научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики совместно с Антитеррористической комиссией Челябинской области подготовили памятку о поведении при угрозе атаки беспилотников. Главное правило — сохранять спокойствие и действовать без паники. В зависимости от места нахождения алгоритм действий различается.

Если вы внутри здания — немедленно отойдите от окон и переместитесь в помещение без оконных проемов: ванную, коридор, кладовую или туалет. Лифтами пользоваться категорически запрещено.

На улице нужно как можно быстрее зайти в ближайшее строение или спуститься в подземный переход. В крайнем случае можно укрыться за густыми кустами или стволом дерева.

При нахождении в автомобиле или общественном транспорте — покиньте салон и найдите безопасное место в здании, подвале или переходе.

Обнаружив упавший беспилотник, немедленно сообщите о происшествии по номеру 101 или 112.

В регионе действует запрет на фото- и видеосъемку дронов и последствий их падений — соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер ещё в сентябре 2025 года.

Когда отменят беспилотную опасность в Челябинске 1 июля 2026 года

1 июля 2026 года беспилотная опасность в Челябинской области была введена в 10:05 утра. Сообщение об отмене режима опубликовали в 15:19.

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